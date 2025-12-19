Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje largo, el cansancio acumulado y una fracción de segundo bastaron para que lo que debía ser un traslado familiar por las fiestas de fin de año se transformara en una escena de extrema tensión sobre una de las rutas más transitadas de la Patagonia. Este jueves por la mañana, una familia que se dirigía desde Ushuaia hacia Buenos Aires protagonizó un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 3, al sur de Caleta Olivia, y logró sobrevivir de manera casi milagrosa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios fueguinos y del norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo establecer que el hecho ocurrió alrededor de media mañana, a unos 18 kilómetros del acceso sur a la ciudad del Gorosito, en un sector conocido como Cañadón Minerales.

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux gris perdió el control en un tramo recto de la calzada, se despistó hacia la banquina del lado costero y terminó cayendo a un barranco, donde volcó violentamente y quedó con las ruedas hacia arriba. El impacto provocó importantes daños estructurales en el vehículo, especialmente en el techo y los laterales.

Según la información preliminar recabada por la Policía de Santa Cruz y los testimonios obtenidos en el lugar, el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, habría sufrido un episodio de somnolencia mientras circulaba por la ruta.

La camioneta quedó con sus ruedas mirando al cielo. FOTO: INFOCALETA

El cansancio extremo aparece, por estas horas, como la principal hipótesis que explicaría la pérdida de control del rodado, una situación que se repite con frecuencia en los extensos trayectos patagónicos, especialmente durante los períodos de mayor circulación vehicular.

En el interior de la camioneta viajaban un matrimonio, sus dos hijas menores de edad —una de 7 años y otra de 16— y, de manera extraoficial, una mujer adulta mayor, dato que no fue confirmado oficialmente por las autoridades. La violencia del vuelco hizo que algunos de los ocupantes quedaran atrapados dentro del habitáculo, generando momentos de angustia y desesperación en los primeros minutos posteriores al accidente.

Fueron otros automovilistas que transitaban por la Ruta 3 quienes, al advertir la escena, detuvieron su marcha y acudieron en auxilio de la familia. Con extremo cuidado, colaboraron en el rescate de las personas heridas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron al lugar ambulancias del sistema de salud, personal policial y equipos de asistencia, que trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona y asistir a las víctimas.

Las mujeres y las dos menores fueron trasladadas al Hospital Zonal de Caleta Olivia para su evaluación médica y quedaron bajo observación preventiva. A pesar de la magnitud del siniestro, desde el nosocomio se confirmó que ninguna presentaba lesiones de gravedad y que todas se encontraban fuera de peligro. El conductor, identificado como Damián Gonzalo Mesquida, no requirió traslado hospitalario y permaneció en el lugar, donde fue asistido por efectivos de la Comisaría Tercera, que intervinieron por razones de jurisdicción y realizaron las actuaciones de rigor.

Un dato que fue especialmente destacado por las autoridades y los equipos de rescate fue que la niña de 7 años viajaba correctamente sujeta en una sillita de seguridad infantil en el asiento trasero. Este elemento, obligatorio pero no siempre utilizado, habría sido determinante para amortiguar el impacto y evitar consecuencias mucho más graves. El caso volvió a poner en evidencia la importancia del uso de sistemas de retención adecuados, especialmente en viajes largos y en rutas de alta velocidad.

El tránsito sobre la Ruta 3 se vio parcialmente afectado durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas de rescate, peritaje y remoción del vehículo siniestrado. El accidente se suma a una serie de hechos similares registrados en la región en las últimas semanas, en coincidencia con el aumento del flujo vehicular por las celebraciones de fin de año y el inicio de las vacaciones.