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Una familia del barrio Koltun de la localidad de Caleta Olivia pide ayuda a la comunidad tras perder todas sus pertenencias luego de que un incendio destruyera su casa. El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada en una vivienda ubicada a la altura 268 de la calle Antonio de Viedma.

La dueña de casa, Brisa, habló con La Opinión Austral para dar a conocer el difícil momento que atraviesa junto a sus dos hijos de 5 y 6 años. Recordó que el fuego se inició cerca de las 7:30 horas del 17 de septiembre: “Mis nenes estaban durmiendo cuando empezó el incendio y mi papá los pudo sacar“.

Según relató la joven, llevó a los menores al Hospital Zonal y, afortunadamente, “no sufrieron lesiones“. Asimismo, comentó que el incendio se habría originado a partir de un desperfecto eléctrico y alcanzó un sillón, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente por la casa.

El sillón que fue alcanzado por el fuego.

“Perdieron todo. Vidrios, todo, todo se perdió”, contó Dominga, la mamá de Brisa a Canal 2. También explicó que, en medio de la emergencia, el abuelo de los niños habría llamado a la ambulancia, a la Policía y a Bomberos. Según afirmó, ninguno de los servicios llegó al lugar hasta el momento.

Necesitan ayuda para volver a empezar

La vivienda quedó con pérdidas totales y la familia necesita elementos básicos para poder recuperar parte de lo que tenía. Entre los primeros pedidos se encontraban colchones, frazadas, camas, ropa de abrigo, zapatillas, útiles escolares y juguetes. Pero eso quedó cubierto para la familia.

La vivienda necesita reparación tras las pérdidas.

Hasta el momento, recibieron una heladera y una cocina. Además, desde el área de asistencia social de Provincia se acercaron al lugar y les solicitaron dos presupuestos para gestionar la compra de vidrios, pintura, una puerta y cables para la instalación eléctrica.

Eso es lo que necesitan, mencionó la joven damnificada a La Opinión Austral: “También hace falta cerámica por qué con el incendio se me levanto lo que es el piso y necesitamos alimentos”.

Dónde acercar las donaciones

La familia se encuentra en 268 de la calle Antonio de Viedman del barrio Koltun de la localidad de Caleta Olivia. Para comunicarse con ellos, se encuentra disponible el número 2974762319 que es de Brisa. También se puede coordinar el retiro o la entrega de los elementos que puedan aportar.

El piso de la casa se levantó tras el incendio.

“Cualquier ayuda es bienvenida”, expresaron los familiares, que buscan recuperar lo indispensable para que los niños puedan volver a contar con necesario para tener un bienestar y un lugar seguro donde vivir.