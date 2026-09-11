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Las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) de Río Gallegos y Caleta Olivia atendieron a 379 personas durante el tercer trimestre de 2026, período que comprende los meses de junio, julio y agosto.

De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Que se dio a conocer a través de la página de Facebook del Poder Judicial de la provincia, 242 personas fueron atendidas en Río Gallegos y 137 en Caleta Olivia.

El relevamiento confirma una tendencia común en ambas localidades: las mujeres representan la mayoría de las personas denunciantes o afectadas, mientras que los varones concentran el mayor porcentaje entre las personas denunciadas.

En Río Gallegos, el 74,58% de las personas denunciantes o afectadas son mujeres. En Caleta Olivia, ese porcentaje asciende al 85,45%. En cuanto a las personas denunciadas, los varones representan el 65,73% en Río Gallegos y el 77,27% en Caleta Olivia.

El vínculo más frecuente entre las personas afectadas y quienes ejercen la violencia vuelve a ser el de las exparejas. Esta relación representa el 65,54% de los casos registrados en Río Gallegos y el 52,73% en Caleta Olivia.

Desde ambas oficinas vincularon esta situación con separaciones o divorcios que no lograron resolverse, conflictos relacionados con el pago de cuotas alimentarias y dificultades para acordar los regímenes de comunicación con hijos e hijas en común, entre otros factores.

Página 1 del informe estadístico de las Oficinas de Violencia Doméstica.

Río Gallegos: predominan la violencia psicológica y la simbólica

En la Oficina de Violencia Doméstica de Río Gallegos, el informe detalla algunas características de las personas denunciadas. El 21,37%, equivalente a 53 casos, corresponde a usuarios de drogas o personas drogadependientes. Además, el 18,15%, que representa 45 casos, se encontraba desocupado, mientras que el 12,1%, equivalente a 30 personas, tenía una enfermedad.

En cuanto a las modalidades de violencia registradas, la psicológica o verbal aparece como la más frecuente, con el 96,61% de los casos. Le sigue la violencia simbólica, con el 79,66%; la violencia física, con el 51,4%; y la violencia ambiental, con el 45,19%. Durante el trimestre también se registraron 97 personas sub-afectadas. De ese total, el 77,31% eran niñas, niños o adolescentes.

Caleta Olivia: más del 85% de las personas afectadas son mujeres

En Caleta Olivia, el informe señala que el 39,39% de las personas denunciadas, equivalente a 26 casos, son inmigrantes, considerando dentro de esa categoría a quienes provienen de otro país o de otras provincias de la Argentina.

A su vez, el 37,88%, que representa 25 casos, son usuarios de drogas o personas drogadependientes. En tanto, el 12,12%, equivalente a ocho casos, posee una enfermedad.

La violencia psicológica o verbal también fue la modalidad predominante en esta oficina, con el 94,55% de los casos. Luego se ubicaron la violencia física, con el 67,27%, y la violencia ambiental, con el 61,82%. En esta ciudad fueron identificadas 66 personas sub-afectadas. El 96,97% de ellas eran niñas, niños o adolescentes.

Página 2 del informe estadístico de las Oficinas de Violencia Doméstica.

Los casos de riesgo altísimo

Además de los datos correspondientes al tercer trimestre, la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia realizó un análisis específico de los casos clasificados como de riesgo altísimo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026.

El relevamiento se llevó adelante a partir de los porcentajes observados en los principales desencadenantes de la violencia doméstica.

En la OVD de Río Gallegos se atendieron 606 casos durante ese período, que involucraron a 519 personas afectadas. Dentro de ese universo, 39 casos fueron clasificados como de riesgo altísimo.

En 29 de esos casos se registró consumo de alcohol o de sustancias como marihuana, cocaína o pastillas por parte de la persona agresora. En los otros 10 casos no había consumo o esa situación no había sido advertida por la persona denunciante.

En la distribución consignada según el género de las personas involucradas, en 25 casos la víctima era una mujer y el denunciado, un varón. En tres casos, la víctima era un varón y la denunciada, una mujer. Además, se registró un caso en el que tanto la víctima como la persona denunciada eran varones.

Página 3 del informe estadístico de las Oficinas de Violencia Doméstica.

En Caleta Olivia, 20 de 188 fueron clasificados como de riesgo altísimo. En todos ellos se registró consumo de alcohol o de sustancias por parte de la persona agresora. El informe menciona marihuana, cocaína, LSD, crack o pastillas.

En 18 de los casos, la víctima era una mujer y el denunciado, un varón. También se registró un caso en el que la víctima era un varón y la denunciada, una mujer, y otro en el que tanto la víctima como la denunciada eran mujeres.

Los datos forman parte del informe estadístico elaborado por las Oficinas de Violencia Doméstica de Río Gallegos y Caleta Olivia, dependientes de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El documento fue difundido el 11 de septiembre de 2026 y reúne información sobre la atención brindada, los tipos de violencia registrados y los niveles de riesgo identificados durante el año.