Un delincuente llegó a la constructora Patagonia Home Group de la localidad de Caleta Olivia, pidió que lo dejen ingresar al interior y le den la oportunidad de dejar su curriculum vitae, debido a que estaba desempleado, pero apuntó con un arma de fuego a la secretaria e intentó cometer un robo. El malviviente actuó con un cómplice. La situación fue terrorífica y la víctima del hecho, Karen Aluen Reinoso, habló con el diario La Opinión Austral.

“Me gatilló varias veces a mí y a mi jefe, tiros no salieron, no hubo heridos, ni pérdidas materiales”, dijo la joven a este medio, que trabaja hace más de tres años en ese lugar. Se trata de un sitio que se encuentra ubicado en el local 3 del edificio Torre Cortazar, en la intersección de calle Humberto Beghin y Manuel Estrada. El personal que se encontraba de guardia en las instalaciones de la Comisaría Segunda fue advertida alrededor de las 19:40 horas sobre lo ocurrido en la empresa.

El video del momento en que los dos hombres intentaron robar en el lugar es sorprendente. Primero ingresa un hombre con mameluco, quien tocó la puerta y le pidió a Aluen Reinoso que lo deje entregarle su cv dado a que estaba sin trabajo. “Le dije que sí, que se lo iba a dar a mi jefe, y ahí es cuando mete la mano en un bolso y saca el arma, me punta a la cabeza y me dice dame todo, dentro de, shock, lo primero que atino a hacer es revolear mi celular, que es lo que no se ve en las imágenes”.

Y continúo relatando: “recordé que tenemos un botón de pánico, pero fui muy obvia en ir y apretarlo, el chico se dio cuenta, da la vuelta y yo me tiro al piso para apretar el botón y quedarme ahí abajo; ahí es cuando empezamos a forcejear, el chico no me golpea ni nada, lo único que quería era agarrarme para que yo no apriete el botón de pánico“. La joven recordó que en la oficina contigua se encontraba su jefe y comenzó a gritar para pedir ayuda.

“Hasta ese momento yo no había gritado, bajo el escritorio empiezo a gritar y el chico me empieza a tapar la boca y ahí es cuando sale mi jefe”, comentó la secretaria a La Opinión Austral. El encargado de la empresa, que se ve de camisa en el video, salió y atacó al cómplice que acababa de ingresar y estaba por agarrar una silla para asistir al primer delincuente. “Él no había visto que debajo del escritorio estaba yo con el otro chico, forcejeando con el arma”.

Los malvivientes terminaron huyendo del local, sin conseguir robar o lesionar a la secretaria. Asimismo, Aluen Reinoso recordó que el primer malhechor que tenía una presunta arma de fuego, “me gatilló, veía que movía el dedo, pero no escuchaba ningún ruido, y yo imagino que las armas hacen ruido por más de que no estén cargadas, no sé si no era de verdad o no funcionaba“, dijo, y agregó que el ladrón también le gatilló a su jefe cuando salió del negocio.

La joven resultó con algunos rasguños que cree habérselos hecho cuando estaba debajo del escritorio, debido a que el malviviente estaba usando guantes y golpes menores, dado a que “me golpeé cuando me tiré al piso”; mientras que su jefe se lesionó el pie por el salto que dio cuando salió a defenderla. “Por suerte no hubo más heridos, nada grave, tampoco se pudieron llevar nada material, se fueron corriendo en dirección del supermercado Carrefour, según se ve en las cámaras.

Es la segunda vez que sucede algo similar en la constructora, aunque en la primera ocasión sustrajeron un televisor fuera del horario comercial. La joven comentó a este medio que por la zona suelen andar móviles policiales dado a que es una zona muy oscura con falta de luminaria pública. “Fue una situación terrible, pero bueno, por suerte cuando yo vi el arma no me asusté, no temí por mi vida, tiré lejos mi celular, no sentí que fuese real, por así decirlo, como que no sé, sabía que era solo para amenazar“, dijo con total valentía.

Finalmente, la joven comentó que ella permitió que el hombre ingrese dado a que “es normal que lleguen albañiles con mamelucos o gente a dejar su CV”. “Somos una constructora, entra un montón de gente de albañilería, y con más razón, si me dice que va a dejar un currículum, yo le abro. Me han dicho ¿pero por qué le abriste? y la verdad es que porque parecía que venía de trabajar, no parecía que venía de robar“, cerró Karen Aluen Reinoso, quien actuó con calma y valentía ante la tremenda escena violenta que le tocó atravesar en su lugar de trabajo.