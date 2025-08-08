Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la cercanía del Día del Niño, comerciantes y negocios lanzan promociones y actividades especiales para celebrar la fecha, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo. En un contexto económico desafiante, apuestan por descuentos, ofertas exclusivas y eventos nocturnos para atraer a las familias y fomentar las compras. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la Noche de las Jugueterías, que se celebra este viernes 8 de agosto en todo el país.

Este evento, organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, cuenta con la participación de más de 150 jugueterías adheridas de todo el país, que ofrecerán beneficios tanto en sus locales físicos como en sus tiendas online. Además, muchos comercios del sector extenderán su horario de atención, permaneciendo abiertos hasta las 20, 21 e incluso 22 horas.

La Opinión Austral recorrió diferentes negocios de Caleta Olivia, para conocer cómo van las ventas, qué buscan las familias y cuánto están dispuestas a gastar. En Argentina, desde hace algunos años en agosto se optó por celebrar el “mes de las infancias”.

Aunque tradicionalmente siempre fue el primer domingo de agosto (fecha que aún respetan los abuelos), por cuestiones de la realidad económica se trasladó al segundo domingo. Pero este años, a través del decreto 562, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, el Gobierno nacional decidió poner una fecha fija para la celebración. En el texto se establece que “el tercer domingo del mes de agosto de cada año” será oficialmente el “Día del Niño”.

Esta fecha es para los comercios locales de todo el país, y por ende de Caleta Olivia como de Las Heras, el Día del Niño se convirtió en una oportunidad para que los comerciantes de incrementar sus ventas, a través de promociones, actividades y ofertas especiales que buscan captar la atención de las familias en un contexto económico desafiante. La Opinión Austral dialogó con encargados de diferentes negocios de ambas localidades, para conocer cómo se preparan para esta celebración.

La “noche de las jugueterías” una opción nacional que se realiza desde el año pasado.

La noche de los juguetes: una tradición que crece en Caleta Olivia

Elma, encargada de una juguetería tradicional de la ciudad, explicó que desde hace varios años en Argentina se implementan las “noches mundiales de los juguetes“, donde las tiendas abren en horarios extendidos y ofrecen promociones especiales. Este año, el evento, lanzado en el país por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) se realizará este viernes 8, una semana antes del Día del Niño que cae el próximo 17 de agosto.

“El año pasado estuvimos casi hasta la una de la mañana con juegos y regalos para los niños”, afirmó. Este año se repite la experiencia, con promociones increíbles desde las 8 de la noche, hasta altas horas, y actividades como juegos y sorteos. “Llegan familias de distintas localidades cercanas, para aprovechar las promociones” reconoció Elma a La Opinión Austral.

“Es una estrategia para que la gente aproveche y compre con tranquilidad en esas horas“, comentó Elma. En cuanto a las tendencias, resaltó que los juguetes más buscados en esta temporada son los relacionados con Fórmula 1, autos de colección y control remoto, además de los clásicos para niñas como cocinas y muñecos. “Todo el mundo viene, mira y busca lo que más le gusta“, agregó.

Por su parte, los abuelos juegan un papel fundamental en estas compras, siendo los principales compradores en esta fecha. “Siempre los abuelos están al pie del cañón, preparando los regalos y aprovechando las promociones”, comentó Elma. Al tiempo que reconoció que las ventas, hasta el momento están “un poco más bajas que antes, pero vienen bien”.

Promociones y financiamiento: una clave para las ventas

Las estrategias de financiamiento son un factor clave en el éxito de las ventas. En la juguetería, ofrecen cuotas sin interés en compras con tarjetas de crédito, para montos que van desde los 100 mil hasta los 309 mil pesos. Además, ofrecen productos de alto valor, como autos a control remoto, que pueden pagarse en 13 cuotas sin interés entregando solo la primera en efectivo.

Andrés, representante de un comercio de tecnología en Caleta Olivia, destacó que las ventas en su sector también se mantienen gracias a planes de financiamiento con tarjetas de crédito, con cuotas sin interés en PCs, consolas y accesorios. Respecto de la demanda, reconoció que “hay una ligera disminución en comparación con el año pasado, pero seguimos adaptándonos y ofreciendo buenas promociones”, explicó.

Para él, la clave está en ofrecer precios competitivos y promociones atractivas. “Tratamos de mejorar cada año, con descuentos en efectivo, transferencias y promociones específicas en juegos y accesorios”, añadió.

Diversión y souvenirs: las ofertas en moda y personajes infantiles

Tamara, de un tienda especializada en productos de Disney, Marvel y Nickelodeon, comentó que las ventas han sido positivas, principalmente por las promociones y descuentos que mantienen durante todo agosto. “Tenemos un 50% de descuento en la segunda unidad en todo el local de martes a viernes, y sábados y lunes un 70% en camperas”, detalló.

Además, la variedad de productos infantiles y de moda atrae a muchas familias. “Lo que más buscan ahora son personajes como Spiderman, Stitch y productos relacionados con las películas recientes“, afirmó Tamara.

Precios para todos

A la hora de hablar de precios, en el caso de ropa y accesorios se puede conseguir un regalo desde los $4.000 en remeras sin estampa hasta $37.000 en pijamas o peluches que comienzan en los $12.000.

Un juego de mesa puede costar entre $30 mil a $40 mil. Y un auto a batería puede llegar a superar los $600 mil.

La Opinión Austral también realizó un relevamiento en jugueterías de Las Heras. Allí los populares muñecos Capibara o el Labubu son los más buscados. Se los puede obtener desde los $8.000 a los $70.000 dependiendo su tamaño y calidad.

“Tenemos muchas expectativas para este Día del Niño” indicó Zoe de una Regalería muy conocida de Las Heras. Señaló que lo más buscados van desde muñecos articulados, peluches, hasta productos que tienen que ver más con decoración o artículos personales.