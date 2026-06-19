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En la antesala del inicio del debate oral por la muerte de Jonathan “Huesito” Carabajal, su familia volvió a expresar su pedido de justicia y cuestionó la demora en la resolución del caso. El juicio está previsto para el próximo 30 de junio a las 9 de la mañana en la Cámara Civil, con intervención del juez Marcos Pérez Soruco.

En diálogo con La Opinión Austral, Lidia Mendoza, tía de la víctima, describió la carga emocional que atraviesan mientras esperan el inicio del proceso judicial.

“Tenemos una mezcla de sensaciones tremenda. Ojalá y Dios quiera podamos realmente tener justicia, como lo venimos pidiendo hace cuatro años”, expresó.

Mendoza adelantó que la familia prevé intensificar el reclamo público en los próximos días para visibilizar el caso.

“A partir de la otra semana queremos empezar una movida grande para que todo el mundo sepa lo del caso de Huesito, que no quede impune”, señaló.

Jonathan “Huesito” Carabajal, falleció a los 23 años.

La familiar sostuvo que existen elementos probatorios en la causa y reiteró el pedido de condena para el acusado.

“Hay pruebas, hay videos a nivel nacional de lo que sucedió cuando lo atropelló esta persona. No quiero que quede impune, porque, él está libre caminando como si nada, no puede ser. Que pague por lo que hizo”, afirmó.

También cuestionó la falta de acercamiento del imputado hacia el entorno de la víctima.

“Ni siquiera tuvo el decoro de venir a pedir disculpas a los abuelos, a la mamá de Huesito y a mí como tía”, agregó.

Manuel Castro, llega al debate oral en libertad.

En relación al proceso judicial, Mendoza señaló que la familia atraviesa dificultades vinculadas a la representación legal de la querella, tras el fallecimiento del abogado que llevaba la causa, situación que aún no habría sido resuelta completamente.

“Mi hermana está sin defensa. El abogado que teníamos falleció y estamos viendo cómo resolverlo”, explicó.

En ese marco, indicó que aún se encuentran a la espera de definiciones para el desarrollo del debate.

El caso de Jonathan “Huesito” Carabajal lleva cuatro años sin sentencia firme y continúa generando fuerte repercusión en la comunidad. Para la familia, el debate oral que comenzará en los próximos días será clave en la búsqueda de una definición judicial.

“Queremos una respuesta favorable. Esto no puede quedar en la nada”, cerró Mendoza.