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Después de más de cuatro años de espera, la causa por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal, conocido en Caleta Olivia como “Huesito”, llegará finalmente a una instancia decisiva: el juicio oral.

La Opinión Austral, pudo confirmar que el debate comenzará el próximo 30 de junio, desde las 9 de la mañana, y se llevará adelante en la Cámara Civil Caleta Olivia.

En ese marco, la familia del joven lanzó una convocatoria pública para acompañar el proceso judicial.

“Estamos invitando a todas las personas que quieran ir. Por fin va a descansar en paz mi flaco”, expresaron sus allegados en una publicación difundida en redes sociales.

Según indicaron, podrán ingresar mayores de edad con DNI. En tanto, menores o quienes no consigan lugar en la sala podrán acompañar desde el exterior del edificio.

La fecha del juicio, además, tiene una fuerte carga emocional para la familia: al día siguiente del inicio del debate oral, Jonathan hubiera cumplido 27 años.

La madrugada del hecho

El caso se remonta a la madrugada del 15 de mayo de 2022. Cerca de las 4 de la mañana, Jonathan Carabajal, de 23 años, fue atropellado sobre la calle Camilo Assad, en la zona de chacras de Caleta Olivia.

Producto del fuerte impacto, el joven murió en el lugar.

De acuerdo con la investigación, el vehículo involucrado fue una Ford EcoSport blanca. Tras embestir al joven, el conductor no se detuvo a asistirlo y abandonó la escena.

El hecho generó una profunda conmoción en Caleta Olivia y abrió un fuerte reclamo social por justicia.

La memoria a cuatro años del hecho

En mayo pasado, al cumplirse cuatro años del hecho que le costó la vida a Jonathan, familiares y allegados realizaron un emotivo homenaje en la zona de chacras donde ocurrió el atropello.

En ese lugar se renovó la estrella amarilla que lo recuerda, símbolo de concientización vial y de pedido permanente de justicia. La intervención volvió a poner en agenda el reclamo de la familia, que cada año mantiene vivo el pedido de esclarecimiento.

En mayo de este año renovaron la estrella amarilla en el lugar donde ocurrió el accidente. FOTO: INFOCALETA.

El dolor de la familia

Horas después del trágico episodio, el abuelo de Jonathan, Domingo Mendoza, fue quien identificó el cuerpo.

Su testimonio reflejó el profundo dolor de la familia. Según relató, había dejado a su nieto en ese sector durante la tarde anterior y el joven le había dicho que más tarde regresaría a la chacra.

Jonathan había trabajado durante el día y luego compartió unas cervezas con amigos antes del fatal desenlace.

Desde el primer momento, familiares y allegados exigieron el esclarecimiento del hecho y el avance de la causa.

La investigación y el acusado

Con el avance de la investigación, la Policía logró identificar al conductor involucrado como Manuel Castro, sobrino del exboxeador Jorge “Roña” Castro.

Castro fue señalado como quien conducía la Ford EcoSport blanca involucrada en el atropello fatal.

Según pudo conocer La Opinión Austral, Manuel Castro llega al juicio en libertad.

Manuel Castro, llega al debate oral en libertad.

Uno de los puntos más cuestionados por la familia fue la conducta posterior al impacto. Según denunciaron, el conductor se retiró del lugar sin asistir a Jonathan y regresó a su domicilio.

Incluso, allegados de la víctima sostuvieron públicamente que el joven habría sido arrastrado varios metros tras el choque.

El reclamo de justicia

Durante las semanas posteriores al hecho, familiares, amigos y allegados realizaron distintas manifestaciones en Caleta Olivia para exigir justicia.

El padre de Jonathan, Juan “Toja” Carabajal, en su momento expresó en una entrevista a LU12 AM680 su indignación por el avance judicial de la causa y por la posibilidad de que el acusado transitara el proceso en libertad.

Según sostuvo, el accionar posterior al atropello evidenciaba un “desprecio total por la vida humana”.

Para la familia, el caso no puede reducirse a un accidente vial, sino que también debe contemplarse la gravedad de la fuga y la falta de asistencia a la víctima.

La causa llega a juicio

Con el paso del tiempo, la causa avanzó entre pericias, testimonios y recolección de pruebas hasta llegar a esta instancia decisiva.

Finalmente, la Justicia fijó fecha para el juicio oral, donde se buscará determinar las responsabilidades penales por la muerte de Jonathan Carabajal.

El debate se extendería durante varios días y, según informó la familia, el veredicto podría conocerse aproximadamente cinco días después del inicio de las audiencias.

Para los seres queridos de Jonathan, el comienzo del juicio representa mucho más que una instancia judicial.

Después de más de cuatro años de espera, dolor y reclamos, la familia deposita sus expectativas en que el proceso finalmente brinde respuestas y marque un paso importante en su búsqueda de justicia.