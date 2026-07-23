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La División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos intervino recientemente en un siniestro vial ocurrido en el sector conocido como La Lobería, en el kilómetro 1872 de la traza, en el camino de la Ruta Nacional N° 3 que conecta las localidades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, dejando en evidencia los riesgos constantes que imponen las inclemencias del tiempo en la red vial provincial.

El hecho fue advertido inicialmente por transeúntes que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades sobre un vehículo fuera de la calzada. Al arribar al lugar, el personal policial comprobó que se trataba de un furgón marca Iveco que había perdido el control total. El rodado terminó posicionado sobre la banquina contraria a su sentido de circulación.

Las pericias preliminares y la declaración del conductor determinaron que la causa directa del accidente fue la combinación de bajas temperaturas extremas y la presencia de una fina capa de escarcha sobre el asfalto, situación que reduce drásticamente la adherencia de los neumáticos. El vehículo se dirigía hacia la ciudad chubutense con dos personas a bordo, quienes afortunadamente manifestaron no haber sufrido lesiones de ningún tipo. Solo se registraron daños materiales en la unidad, sin terceros involucrados.

Personal policial trabajando en el lugar. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La institución policial resaltó que en épocas invernales estas situaciones son frecuentes pero muchas veces subestimadas. La escarcha y el llamado “hielo negro” suelen cubrir la calzada sin ser detectados a simple vista, especialmente en zonas de sombra, puentes y tramos abiertos expuestos a vientos helados. A velocidades habituales, la distancia de frenado se multiplica y cualquier maniobra brusca deriva en derrapes o vuelcos.

Recomendaciones imperativas para transitar

Ante la repetición de estos episodios, la División Caminera difunde una serie de medidas obligatorias para todo aquel que circule por rutas de Santa Cruz:

– Reducir la velocidad de forma preventiva: Adecuar la marcha al estado del tiempo, respetando límites inferiores en zonas con escarcha, niebla o viento.

– Mantener distancia segura: Aumentar el espacio con el vehículo precedente al menos a cuatro segundos, ya que sobre piso helado el frenado es mucho más lento.

– Revisar el vehículo antes de salir: Controlar neumáticos en buen estado, líquidos anticongelantes, limpiaparabrisas y luces completas. Llevar siempre cadenas o elementos antideslizantes.

– Evitar maniobras bruscas: Frenados, aceleraciones y giros deben ser suaves y progresivos para no perder estabilidad.

– Informarse antes de viajar: Consultar el estado de las rutas y pronóstico meteorológico en fuentes oficiales antes de iniciar el trayecto.

– No detenerse en banquinas peligrosas: Si surge una falla o se debe bajar la velocidad, hacerlo en lugares visibles y seguros.

Las autoridades de la Unidad Ramón Santos remarcaron que la seguridad vial es responsabilidad compartida y que el factor precaución es la única herramienta efectiva para evitar tragedias en el contexto invernal.