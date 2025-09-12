Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a un amparo presentado por la Fundación Valdocco contra el Estado de Santa Cruz y el Consejo Provincial de Educación (CPE).

El fallo de primera instancia había ordenado al Estado regularizar aportes alimentarios, pagar haberes al personal docente y había declarado la nulidad del Acuerdo 265/24, por el cual el CPE dio de baja tecnicaturas en El Calafate. Sin embargo, la Cámara sostuvo que esa decisión fue “arbitraria, ultra petita y violatoria de la división de poderes”, además de haber omitido el análisis de las obligaciones contractuales de la Fundación.

En palabras del tribunal: “Nos encontramos ante una sentencia escandalosa donde, lisa y llanamente, se resuelve de espaldas al expediente, a las defensas de las demandadas, al acuerdo base de la acción, a las normas aplicables y que, en definitiva, se falló sobre la base de fundamentos tan solo aparentes que no resisten el menor análisis”.

La Fundación Valdocco gestiona la escuela “Casa Nuestra Señora de la Patagonia” y el Centro de Formación Secundaria Técnica Monseñor Alejandro Buccolini en El Calafate, además de la “Casa Pibes de la Patagonia” en Cañadón Seco.

En noviembre de 2024, funcionarios del Gobierno de Santa Cruz ingresaron a la sede de Cañadón Seco y aseguraron encontrar varias irregularidades en el marco de una medida judicial ordenada por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Rosa Elena González, en una causa que “se vincula con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Ante ese operativo, la Fundación Valdocco presentó una medida de amparo en la que el juez Marcelo Bersanelli ordenó al Estado regularizar aportes alimentarios, al CPE pagar haberes al personal docente y declaró la nulidad de la baja de tecnicaturas.

Sin embargo, este jueves la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, integrada por los jueces Eduardo López y Carlos Arenillas, resolvió anular la sentencia de primera instancia dictada por Bersanelli en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°1.

El juez Marcelo Bersanelli falló a favor de Valdocco y fue duramente cuestionado por la Cámara de Apelaciones.

Para la Cámara, Bersanelli omitió analizar denuncias de irregularidades, inconsistencias en las nóminas de alumnos y duplicación de cargos docentes; concedió más de lo pedido, incluso suprimiendo controles que ni la propia Fundación había cuestionado. Además, señaló se apartó de “su rol de tercero imparcial para convertirse en abanderado de una persona jurídica con funcionamiento irregular y con causas penales en trámite” y que decidió sobre fondos públicos sin respaldo, porque ordenó transferencias millonarias “a ciegas”, sin precisar beneficiarios, montos ni períodos concretos.

“La omisión de cuestiones conducentes y el apartamiento del marco legal convierten a la sentencia en un acto nulo e insostenible”, concluyeron los camaristas López y Arenillas.

Conferencia de prensa sobre operativo en la Casa Valdocco, de la presidente de Consejo Provincial de Educación que tiene rango de ministerio, Iris Rasgido, la entonces titular de la cartera de Salud, Analía Constantini, y la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas y el subsecretario de Protección de la Niñez, Luciano Achetoni.

Según el Gobierno, la entidad incumplió reiteradamente con los convenios firmados en 2021, que preveían el envío de fondos públicos sujetos a rendiciones bimestrales y a la presentación de nóminas de beneficiarios.

Fallo de la Cámara de Apelaciones de los jueces Arenillas y López.

Para la Cámara, la Fundación utilizó el amparo de manera impropia: “so pretexto de la protección de personas socialmente vulnerables, efectúa reclamos patrimoniales a todas luces improcedentes”.

“No se puede usar la vulnerabilidad social como excusa para reclamar fondos sin control” Gobierno de Santa Cruz

Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno provincial emitió un comunicado en el que celebró el resultado y defendió la actuación del CPE. “La Fundación Valdocco no puede pretender eludir las obligaciones de transparencia y rendición que la ley impone a todo receptor de fondos públicos”, dijo sobre la rendición de cuentas a través de un comunicado oficial.

Sobre las irregularidades detectadas “se mencionó la falta de rendición de fondos desde 2022, mandatos de autoridades vencidos, y la matriculación en tecnicaturas sin validez nacional”.

Además destacó que “en una inspección ocular se encontraron solo 25 menores, mientras que la Fundación había declarado 201”

En esa línea, el Ejecutivo sostuvo que la sentencia de Cámara “pone en evidencia el accionar irregular de la Fundación Valdocco” y ratificó que el Estado no puede ser compelido a girar fondos millonarios sin garantías de transparencia. “No se puede usar la vulnerabilidad social como excusa para reclamar fondos sin control ni rendición”, subrayaron.

La respuesta de la defensa de Valdocco

El abogado Matías Solano, representante de la Fundación Valdocco, cuestionó duramente la resolución judicial.

En conferencia de prensa, Solano aseguró: “La Cámara de Apelaciones declara la nulidad de esa sentencia y rechaza seguidamente la acción de amparo. Lo que deja en total desprotección a los pibes y pibas más vulnerables que trabaja la Fundación Valdocco. A su vez, pone en riesgo la continuidad de los establecimientos educativos en vista que se han discontinuado los aportes para los alimentos y los sueldos de buena parte de los docentes”.

La Fundación Valdocco se encuentra desde el 2003 en la provincia de Santa Cruz.

El letrado denunció que la decisión “sorprende por su tenor y su fecha” y deslizó que “se huele una cuestión política en esta sentencia”, debido a que el presidente de la Fundación Valdocco es el cura y candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina.

También criticó que el tribunal se basara únicamente en los argumentos estatales: “La Cámara lo que hace es creer lo que ha dicho el Estado, el Consejo Provincial de Educación, sin haber visto las pruebas que hay en el expediente”.

Para Solano, la sentencia tiene un efecto devastador: “Están buscando ponerle un candado a las escuelas que tiene la Fundación. Estamos hablando de más de 500 pibes y de 150 docentes que ahora tienen en riesgo su fuente de trabajo. Esto es más político que jurídico”.

La defensa anticipó que recurrirá en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, aunque reconoció que los plazos de ese proceso pueden extenderse durante años. “Los pibes no pueden esperar años para comer, no pueden esperar años para ir a la escuela”, advirtió Solano.