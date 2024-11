Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Valdocco en Cañadón Seco fue intervenida la semana pasada por el Juzgado de Familia de Caleta Olivia. La casa alberga a más de 50 niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el norte de la provincia de Santa Cruz. El titular del hogar, el sacerdote Juan Carlos Molina, quien lleva más de veinte años al frente, aseguró al portal ADN Sur que “no había orden judicial“.

El operativo que se realizó en la casa de Cañadón Seco involucró a cerca de 40 personas del gabinete provincial. “Nos llamó mucho la atención que el Ministro de Seguridad ingresara con la policía y perros”, agregó Molina.

Fundación Valdocco ofrece atención educativa y emocional a chicos en situación de riesgo. El próximo año se esperan 400 nuevos ingresos. No obstante, Molina expresó su preocupación por el futuro del hogar: “Estamos pensando en cerrar la casa”.

Por su parte, el gobierno provincial emitió un comunicado oficial sobre el operativo, lo que Molina catálogo de innecesario, dado que no existían denuncias concretas que justificaran tal acción. “No era necesario, los gobiernos no sacan comunicados que hay casas intervenidas por la Justicia”, sostuvo.

Consultado acerca de un posible trasfondo político, Molina no lo descartó, indicando que “quizás los tiene”. A pesar de lo ocurrido, reafirmó su compromiso con la labor de la fundación, aunque advirtió que, si no reciben el apoyo necesario, podrían trasladarse a otro lugar.

“Si no nos quieren acá, nos iremos a otro lugar donde nos necesiten, porque no sabemos lo que puede venir, este es un proyecto que necesita acompañamiento, esto necesita que los otros estén, no que nos persigan”, expresó.

Leé más notas de La Opinión Austral