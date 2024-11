El padre Molina mostró su preocupación por Valdocco y le respondió a Vidal: “Es triste que se hable sin conocer la realidad” El Padre Molina respondió a las críticas del gobernador de Santa Cruz quien lo tildó de "falso profeta", respondió a las criticas sobre la gestión de los recursos y aseguró que los menores del Hogar Valdocco no serán abandonados "No tengo miedo por mí, sino por los chicos".

El Padre Molina, responsable de la Casa Valdocco ofreció una conferencia de prensa tras el escándalo en torno a la situación de la institución en Cañadón Seco. Durante su intervención, respondió a las declaraciones del gobernador Claudio Vidal, quien lo tildó de “falso profeta”, y abordó otras críticas relacionadas con la administración de los fondos, las acusaciones de vulneración de derechos y el futuro del hogar.

La denuncia había sido impulsada por el Consejo Provincial de de Santa Cruz en conjunto con el Fiscal de Estado, pero a pesar de la intervención inicial, la jueza de Primera Instancia de la Familia de Caleta Olivia, Rosa González, ordenó archivar las actuaciones judiciales en el caso que investigaba la situación de los menores alojados en la institución y determinó que no existían indicios de delitos ni condiciones de vulnerabilidad en los niños, quienes en su mayoría son de origen wichi.

Sobre las críticas del gobernador, que lo calificó de “falso profeta”, Molina expresó: “Entiendo que la chicana del gobernador es para que lo repliquen en los medios. Cuando él habló, la jueza ya se había pronunciado. Es triste que se haga este tipo de comentarios sin conocer la realidad. No hay chicos indocumentados en la institución y todos hablan español. Él conoce a algunos de los chicos”. Molina añadió que no tiene intenciones de involucrarse en una pelea con el gobernador y aseguró que no es necesaria esta confrontación.

También expresó su deseo de que el gobernador se acerque a la institución: “Me gustaría que venga, esta la casa abierta”.

Molina también respondió a los cuestionamientos de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, quien mencionó que antes de que se fuera la ex gobernadora Alicia Kirchner, habían ingresado 90 nuevos docentes a la Fundación. “Esta casa y la de El Calafate están bajo el mismo esquema. De la planilla que se presentó, no dieron de baja a nadie. Son cargos que hemos estado pidiendo durante mucho tiempo. Este proceso lleva meses de trámites, y al final del año pasado se firmaron todos juntos, pero eso es solo una cuestión administrativa”, explicó el sacerdote.

En relación a las declaraciones de Rasgido que también señaló que los fondos están destinados a 241 chicos, pero que en el lugar solo hay 82. Molina explicó que en el momento en que fueron a la Casa Valdocco, muchos de esos niños estaban en Chaco, otros fueron a ver un partido de River”.

Además, destacó que entregó una caja con 700 documentos de identidad de los chicos como prueba de la correcta gestión y el cumplimiento de los trámites.

Y agregó: “me da mucha lastima porque no queremos rejudicializar a los chicos, por eso tenemos la autorización de los padres. No queremos que dependa de un gabinete, sino de quienes realmente están con ellos”.

Política, persecución y versiones contradictorias

Al ser consultado sobre las versiones que circulan acerca de una posible persecución política, Molina indicó: “Si es una persecución política porque me abracé a Alicia, no lo sé. Hay versiones que dicen que están buscando otro escándalo para tapar otras cosas”. En este sentido señaló que inicialmente las críticas se centraron en que se violaban derechos, luego en la falta de escolarización, después en que los niños eran indocumentados y, finalmente, en cuestiones administrativas.

El futuro de Valdocco

Sobre el futuro del Hogar Valdocco, Molina expresó que los menores no se quedarán en la calle. “Ahora uno mira para atrás y hace unos días había camionetas con vidrios polarizados que venían y nos miraban. Vinieron los del Ministerio de Trabajo y nos patotearon”, comenzó diciendo tras se consultado si la fundación continuará estando en Santa Cruz y agregó: “No puedo arriesgar la vida de los menores o de los docentes. No sé si vamos a continuar o si dejaremos una guardia mínima, la única certeza que tengo es que ningún chico se va a quedar en la calle. Irán a El Calafate, a Chaco, o se quedaran acá. Ellos pueden elegir porque no están presos”, apuntó.

Sin embargo, también mostró su preocupación por la situación en la Casa de El Calafate, donde dijo que algunos cursos se habían dado de baja y expresó su temor por los recortes de personal o de fondos para alimentos. “Es el aparato del Estado contra un cuatro de copas”, comentó Molina, destacando las dificultades para mantener el funcionamiento adecuado de los hogares.

La carta del Papa Francisco

Respecto a la carta enviada por el Papa Francisco, Molina señaló: “Yo no le cuento lo que pasa acá, alguien le dijo y él me llamó. Es muy hermano conmigo y él sabe que no está diciendo cualquier cosa”.

Respuesta a Roxana Reyes

Consultado por La Opinión Austral sobre las declaraciones de la diputada Roxana Reyes en La Mañana de LU12, donde dijo que deberían pedir un juicio político para la jueza Rosa González -quién desestimo la causa- Molina se mostró indignado: “Es terrible que haya dicho eso, la jueza ya se había expedido antes de que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores hablara. Si lo más alto del poder político se mete, si no es cuestión política, no sé qué es”, expresó Molina.

En un tono reflexivo, Molina cerró su intervención diciendo: “Hace 25 años que soy un “falso profeta” (en referencia a los dichos de Vidal). No tengo miedo a lo que pueda pasarme, mi único miedo es por los chicos. Si voy preso, lleven chocolate. Y si termino con un tiro en la espalda, sean buenos en lo que dicen los medios”, cerró.

A pesar de las tensiones y los cuestionamientos que enfrenta, Molina reafirmó su compromiso con la protección de los menores y la continuidad del Hogar Valdocco, asegurando que los niños siempre serán su prioridad.