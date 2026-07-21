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La suerte volvió a sonreír en la Patagonia. Un apostador de la ciudad de Trelew, en Chubut, se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país tras acertar los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6 y quedarse con un premio de aproximadamente $507 millones.

El sorteo se realizó este domingo y puso en juego un pozo acumulado superior a los $2.028 millones. La expectativa era alta debido al importante monto en disputa y finalmente cuatro personas lograron acertar la combinación ganadora.

Los números que hicieron millonarios a cuatro apostadores

De acuerdo con la información difundida por la Lotería de Santa Fe, los números sorteados en la modalidad Revancha fueron:

04 – 10 – 14 – 17 – 25 – 32

La combinación fue acertada por cuatro apostadores de distintas provincias argentinas. Uno de ellos realizó su apuesta en Trelew, mientras que los restantes ganadores corresponden a las localidades de La Cruz, en Corrientes; Luján de Cuyo, en Mendoza; y Allen, en Río Negro.

Al haber cuatro boletos con seis aciertos, el pozo se repartió en partes iguales, permitiendo que cada uno de los afortunados se llevara alrededor de $507 millones.

La noticia generó repercusión en Chubut, ya que no todos los días un premio de semejante magnitud llega a la provincia. Aunque no trascendió la identidad del ganador, la confirmación de que el boleto fue jugado en Trelew despertó expectativas y comentarios entre los vecinos.

El premio ubica al apostador chubutense entre los grandes ganadores del año dentro de uno de los juegos de azar más populares de la Argentina.

Premios récord

Más allá del importante reparto registrado en la modalidad Revancha, el Quini 6 continúa acumulando cifras millonarias en otras categorías.

Según se informó oficialmente, tanto la modalidad Tradicional como La Segunda quedaron vacantes durante el último sorteo, por lo que sus respectivos pozos seguirán creciendo de cara a la próxima edición.

La ausencia de ganadores en algunas de las modalidades principales permitirá que el próximo sorteo del Quini 6 ofrezca un pozo total cercano a los $9.000 millones.