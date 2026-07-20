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Una violenta secuencia delictiva mantuvo en vilo a Puerto Madryn durante la noche del viernes, cuando tres hombres oriundos de Santa Cruz intentaron ingresar a una vivienda con fines de robo, fueron sorprendidos por los propietarios y escaparon efectuando disparos de arma de fuego antes de ser detenidos por la Policía tras una intensa persecución.

El episodio, que movilizó a distintas unidades policiales de la ciudad, volvió a poner el foco sobre la actuación de bandas provenientes de otras provincias y terminó con el secuestro de una pistola Bersa calibre 9 milímetros y la detención de tres sospechosos de 24, 25 y 38 años, todos con domicilio en Santa Cruz.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho comenzó alrededor de las 20 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Fray Luis Beltrán al 1900, bajo la jurisdicción de la Seccional Tercera de Puerto Madryn.

Los delincuentes habrían aprovechado la ausencia de los moradores para intentar ingresar al inmueble por la fuerza. Sin embargo, el regreso inesperado de los propietarios alteró completamente sus planes. Al llegar a la vivienda, los dueños escucharon movimientos extraños provenientes del interior y advirtieron que desconocidos intentaban concretar el robo.

Al verse descubiertos, los sospechosos emprendieron una rápida huida. En ese momento, uno de ellos efectuó al menos un disparo de arma de fuego con el objetivo de facilitar la fuga y evitar ser alcanzado por los propietarios o por los primeros efectivos policiales que ya habían sido alertados.

La investigación determinó que, tras abandonar la vivienda, los tres hombres escaparon saltando patios y medianeras de distintas propiedades linderas hasta alcanzar un Volkswagen Bora, en el que emprendieron la fuga por las calles de la ciudad.

Los sospechosos escaparon del lugar a bordo de un Volkswagen Bora negro, pero fueron localizados minutos después durante un operativo desplegado por la Policía del Chubut. FOTO: POLICÍA CHUBUT

La llamada de emergencia al 101 y el rápido aviso al Centro de Monitoreo Urbano permitieron activar de inmediato un protocolo de cierre de accesos y saturación policial en distintos sectores de Puerto Madryn. Con los datos aportados por los testigos sobre las características físicas de los sospechosos y del vehículo utilizado, la Policía desplegó un operativo cerrojo para impedir que abandonaran la ciudad.

El procedimiento dio resultado pocos minutos después, cuando efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) localizaron el automóvil y lograron interceptarlo en la zona oeste de Puerto Madryn, en inmediaciones de las calles Tierra del Fuego y Furnier.

Los tres ocupantes fueron reducidos y detenidos sin que se registraran nuevos enfrentamientos armados. Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros que, según las primeras pericias, habría sido utilizada durante el intento de robo.

Uno de los datos más relevantes surgió del análisis realizado por Criminalística en la escena del hecho. Los especialistas encontraron un proyectil que impactó contra los cristales y la estructura de la puerta trasera de la vivienda atacada, evidencia que demuestra el riesgo al que estuvieron expuestos los propietarios del inmueble.

El comisario César Avendaño. FOTO: LA 17

Además, los investigadores hallaron una munición del mismo calibre que el arma secuestrada, pero sin percutar. Según explicó el segundo jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario inspector César Avendaño, ese elemento permite inferir que la pistola sufrió una falla mecánica durante la fuga.

“Hallaron una munición del mismo calibre del arma secuestrada que no estaba percutada. Eso nos permite entender que el arma se habría trabado”, explicó el jefe policial al brindar detalles sobre las primeras conclusiones de las pericias balísticas.

Ese desperfecto podría haber evitado que se efectuaran nuevos disparos durante la persecución, una circunstancia que los investigadores consideran determinante dada la peligrosidad del episodio.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue el origen de los tres detenidos. Las consultas realizadas en los sistemas informáticos permitieron establecer que los sospechosos provienen de la provincia de Santa Cruz y que no poseen domicilio fijo en Chubut.

Asimismo, los antecedentes remitidos por organismos judiciales santacruceños indican que los tres hombres registran un importante prontuario vinculado a delitos contra la propiedad, especialmente robos calificados bajo modalidades similares a la utilizada en Puerto Madryn. Incluso, algunos de ellos también aparecen relacionados con investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

Esa información ahora forma parte del expediente judicial y podría resultar determinante para evaluar la situación procesal de los imputados mientras la Justicia avanza con la investigación.