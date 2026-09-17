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La investigación por la muerte de un niño de 9 años que cayó desde un edificio del complejo Las Torres, en Comodoro Rivadavia, continúa abierta y todavía no tiene una conclusión definitiva. El hecho ocurrió el lunes 7 de septiembre, cuando el menor cayó desde una ventana de la Torre III. Luego del impacto, quedó sobre el toldo de un kiosco ubicado dentro del mismo complejo habitacional.

Los vecinos que advirtieron la situación solicitaron asistencia y poco después llegaron los servicios de emergencia. El niño fue trasladado al Hospital Regional donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Desde ese momento, la Justicia inició una investigación para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué ocurrió dentro del departamento y en los momentos previos a la caída.

Las hipótesis que analiza la Fiscalía

El jefe de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó que se conformó un equipo especialmente abocado al expediente y que todavía resta avanzar sobre distintas medidas antes de establecer una conclusión. “Hay un equipo fiscal asignado para determinar las circunstancias de muerte. Hay varias hipótesis que han trascendido en los medios locales, incluso medios nacionales, y estamos tratando de establecer qué fue lo que sucedió”, señaló el funcionario.

Una de las líneas que analiza la Fiscalía contempla la posibilidad de que se haya tratado de una decisión previamente planificada. Sin embargo, Olazábal aclaró que esa hipótesis todavía debe ser corroborada mediante pericias y otras medidas de investigación.

“Si bien hay indicios claros de que podría haber sido una decisión predeterminada, nosotros tenemos que evaluar y determinar si hubo un factor o hubo injerencia de terceras personas en este desenlace fatal”, explicó.

La pesquisa busca determinar no solo qué sucedió con el niño dentro de la vivienda, sino también si alguna persona pudo haber intervenido o influido en el desenlace.

Los dispositivos y el entorno familiar

En esta etapa, los investigadores concentran el trabajo en dos aspectos principales: la extracción de información de dispositivos electrónicos y el relevamiento del entorno familiar del menor.

La Fiscalía analiza los datos obtenidos de teléfonos celulares y otros elementos informáticos secuestrados durante las primeras diligencias. El objetivo es establecer comunicaciones, movimientos y cualquier otro dato que pueda ayudar a reconstruir las horas previas al hecho.

Al mismo tiempo, se realiza un relevamiento del entorno familiar para conocer la situación del niño, sus vínculos y las circunstancias en las que se encontraba antes de la caída.

La situación de la niñera

Otra de las personas vinculadas inicialmente con el expediente fue una mujer de 39 años que se encontraba al cuidado del niño al momento del episodio. Durante las primeras horas posteriores a la caída, la mujer fue demorada y trasladada a la Comisaría Primera. Permaneció más de cinco horas en la dependencia policial y luego recuperó la libertad.

Además, la Policía secuestró su teléfono celular y el dispositivo del menor, que ahora son analizados dentro de la investigación. Consultado sobre la situación procesal de la mujer, Olazábal aclaró que continúa vinculada a la causa, aunque los elementos reunidos hasta el momento no parecen ubicarla como responsable de una eventual negligencia.

“Respecto de ella, de momento sigue vinculada a la investigación, pero todos los indicios relevados en la escena parecieran no colocarla a ella como con algún grado de reproche a título de negligencia”, sostuvo. El jefe de Fiscales agregó: “Pareciera ser otro el escenario y estamos trabajando en eso”.

La aclaración marca una diferencia entre permanecer mencionada o vinculada a un expediente y estar formalmente acusada por una conducta negligente. Por ahora, según la información brindada por el funcionario, la investigación no estaría orientada a atribuirle responsabilidad penal a la niñera.

La causa continúa en etapa de investigación. La Fiscalía aguarda los resultados del análisis de los dispositivos, completa el relevamiento del entorno familiar y evalúa el resto de las pruebas reunidas desde el día del hecho. Hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias que llevaron a la muerte del niño.