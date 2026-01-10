Con una puesta en escena imponente y más de mil bailarines sobre el campo, la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María quedó oficialmente inaugurada este viernes, luego de la suspensión del jueves por lluvia. En ese marco, artistas de Santa Cruz y Chubut tuvieron un rol protagónico en la apertura del evento más importante del país en materia de tradición y cultura popular.

La Escuela Municipal de Danzas General Las Heras y el Ballet de la Patagonia, integrado por bailarines santacruceños y chubutenses, participaron del espectáculo central junto a delegaciones de distintos puntos del país, reafirmando la presencia patagónica.

Con más de 23 mil personas en el Anfiteatro José Hernández, la jornada inaugural estuvo cargada de emoción, color y celebración. Las puertas se abrieron alrededor de las 17:20, con ingreso fluido tras el cese de un chaparrón que había caído minutos antes.

La apertura incluyó fuegos artificiales, un impactante despliegue de acróbatas y la interpretación del himno del festival, “Jesús María Cantará”, a cargo del trío Destino San Javier. En ese momento, más de mil bailarines colmaron el campo, entre ellos los representantes de Santa Cruz y Chubut, acompañando la canción que simboliza la identidad del evento.

Minutos después, mientras los bailarines agitaban banderas en el campo, Jairo interpretó el Himno Nacional Argentino, en un momento que emocionó al público y fue recibido con una ovación cerrada.

Orgullo patagónico en el escenario nacional

Días atrás, el director del Ballet de la Patagonia y de la Escuela Municipal de Danzas General Las Heras, Daniel Uribe, destacó la importancia de esta participación: “Ser parte de la apertura televisiva de Jesús María es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, con una fuerte identidad patagónica y una mirada federal de la cultura”.

Uribe también remarcó el compromiso de bailarines, familias y docentes que hacen posible que Santa Cruz y Chubut vuelvan a estar presentes en uno de los festivales más importantes del país.

Jineteadas y grandes shows musicales

Durante la jornada también comenzaron los tradicionales campeonatos de jineteada, otro de los grandes atractivos del festival.

En el escenario principal, el público disfrutó de destacadas presentaciones artísticas. Los 4 de Córdoba sorprendieron al invitar al escenario al Negro Videla y al Toro Quevedo, generando una verdadera fiesta cuartetera al ritmo de “25 rosas” y “Fuiste mía en septiembre”.

Más tarde, Destino San Javier rindió homenaje al legado familiar que los une históricamente al festival, interpretando la canción emblema de la Doma y el Folklore y desplegando un repertorio cargado de potencia vocal y emoción.

Un festival que celebra 60 años de historia

No solo el folklore tuvo protagonismo en la noche inaugural del Festival de Jesús María, sino que también hubo espacio para otros ritmos populares. La cumbia santafesina y el cuarteto hicieron vibrar al anfiteatro con las presentaciones de Los Palmeras y Q’Lokura, que pusieron a bailar a miles de personas. Con cerca de 25 mil espectadores, la velada se llenó de color, alegría y celebración, marcando el inicio de un festival que cumple 60 años de historia y tradición.