El episodio ocurrió alrededor éste sábado cerca de las 15:40, cuando una madre llegó de manera desesperada a la Central de Alarmas de Bomberos Voluntarios de Trelew junto a su pequeño hijo. La mujer informó que el niño tenía una pila alojada en la garganta.

Frente a la urgencia, el personal de Bomberos actuó de inmediato y realizó una primera evaluación del menor. Durante la atención constataron que la pila se encontraba alojada a gran profundidad y que estaba provocando una obstrucción parcial de la vía aérea.

La situación requería una respuesta rápida, por lo que los bomberos pusieron en marcha el operativo para trasladar al niño a un centro de salud.

Prepararon el traslado y alertaron al hospital

Rápidamente salió el Móvil 30, a cargo del cabo Daniel Kittler, acompañado por los bomberos voluntarios Roberts y Saria.

El menor fue trasladado junto a su madre hacia el Hospital María Humphreys. Antes de arribar, Bomberos se comunicó con la guardia para informar sobre la emergencia y permitir que el equipo médico estuviera preparado para recibir al niño.

De esta manera, la intervención no se limitó al traslado, sino que incluyó la evaluación inicial y la coordinación con el personal sanitario para acelerar la atención una vez que el menor llegara al hospital.

Respuesta rápida ante una situación crítica

Desde Bomberos Voluntarios de Trelew destacaron la importancia de contar con personal capacitado para responder ante situaciones de emergencia, especialmente cuando se encuentra comprometida la vía aérea.

El procedimiento quedó registrado en imágenes. En uno de los videos se observa el momento en que el niño ingresa junto a su madre a la Central de Alarmas, mientras que en el segundo se registra la evaluación realizada por los bomberos y el posterior traslado hacia el hospital.

La institución resaltó que, ante una emergencia de estas características, cada segundo cuenta, y que la capacitación, la calma y una respuesta rápida pueden resultar determinantes.

Finalmente, desde Bomberos Voluntarios de Trelew acompañaron a la familia y expresaron sus deseos de una pronta recuperación para el pequeño.