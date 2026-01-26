Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante el avance de los incendios forestales en la provincia de Chubut y en un contexto de altas temperaturas y ausencia de precipitaciones, la directora provincial de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, Ayelén Alberti, informó que una brigada integrada por personal del CAP y de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes comenzó a operar el sábado, con base en la localidad de Golondrina y desplazamientos diarios hacia la zona de Cholila, donde trabajan en sectores del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces y áreas provinciales.

En diálogo con Radio LU12 AM680, la directora confirmó que el jueves 22 de enero comenzó el traslado de 16 combatientes de incendios forestales, dependientes de la Brigada de Incendios Forestales del Consejo Agrario Provincial (CAP), y 7 agentes de Protección Civil.

“El gobernador se puso en primera instancia a disposición”, destacó la funcionaria provincial. Por eso, cuando la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut -de la cual depende el Servicio Provincial de Manejo del Fuego- realizó la convocatoria oficial de brigadistas y bomberos voluntarios para reforzar el trabajo en el Parque Nacional en el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz tenían todo listo.

“Contamos con brigadistas capacitados que van realizando distintas formaciones. En esta oportunidad se desplazaron brigadistas de Río Turbio, El Calafate, el Chalten, Lago Posadas, Los Antiguos y Río Gallegos”, explicó Alberti quien señaló que al mismo tiempo quedó garantizado que el Sistema Provincial de Manejo de Fuego santacruceño siga funcionando ante cualquier eventualidad. “La selección del personal se realizó de forma estratégica, para no dejar desprovista ninguna de nuestras brigadas en territorio santacruceño”, subrayó.

Según contó Ayelén Alberti, el grupo santacruceño fue convocado para el trabajo de línea, que consiste en el despeje de vegetación con herramientas manuales para que el fuego no se encuentre con material combustible y se propague. “Otra cosa que nos pidieron es que el personal cuente con movilidad propia en el terreno por lo cual el desplazamiento se hizo con vehículos 4×4, la mayoría nuevos que adquirió la provincia de Santa Cruz”. Los brigadistas tienen que moverse todos los días desde la base en Golondrinas hasta Cholila. “Desde hace tres días estuvieron trabajando en el sector conocido como Villa Lago Rivadavia”, precisó.

La directora de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, Ayelén Alberti.

Las tareas se desarrollan en cuadrillas coordinadas, con uso de herramientas manuales y jornadas que inician desde las primeras horas de la madrugada. Durante los primeros días, luego de que el responsable de la brigada, Cristian López, se reuniera con el jefe a cargo del operativo y se ponga a disposición para que designen las tareas, el equipo trabajó junto a brigadistas de Chubut, Córdoba, San Luis y San Juan. Debido a ráfagas de viento superiores a los 50 km/h, parte de los avances logrados se perdió, y el personal debió replegarse por razones de seguridad.

“El incendio en el día de ayer se descontroló por ráfags de más 50 kilómetros por hora. Tuvieron que replegar nuestros brigadistas y el resto y se hicieron evacuaciones preventivas. Todo esto es parte de la información oficial. El incendio sigue activo y pasó a jurisdicción provincial. Es un trabajo arduo que nuestros brigadistas están llevando adelante con mucha responsabilidad. Es más, en el día de ayer iban a cortar con las actividades alrededor de las 20:30 horas y fueron convocados para dar apoyo al personal de bomberos que estaba trabajando ahí en Villa Lago Rivadavia así que estuvieron trabajando hasta las 11 de la noche”.

En un primer momento, Chubut hizo la solicitud por 12 días sin embargo puede ocurrir que pidan un recambio con anticipación y que el grupo se quede unos días más.

Prevención

Asimismo, remarcó la importancia de la prevención y recordó que la mayoría de los incendios forestales se originan por negligencia. Luego, recomendó evitar fogones fuera de áreas habilitadas, no arrojar colillas de cigarrillos, y apagar el fuego siempre con abundante agua, ya que cubrirlo con tierra no garantiza su extinción.

El despliegue forma parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que articula acciones entre la Nación y las provincias sin atender a límites jurisdiccionales, priorizando la seguridad y el trabajo conjunto. La permanencia de los brigadistas en Chubut se evaluará en función de la evolución del incendio, y de las necesidades operativas.

Brigadistas trabajando en el Parque Nacional Los Alerces.