Una delegación integrada por 16 brigadistas del Consejo Agrario Provincial y 7 agentes de Protección Civil, viajó el jueves pasado a la provincia de Chubut para brindar apoyo en el combate del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces.

La delegación de Santa Cruz que el jueves 22 de enero viajó a Chubut.

“Por un pedido del gobernador del Chubut que se comunicó con el gobernador de Santa Cruz, él tomó la determinación de enviar personal de Protección Civil y del CAP al lugar. Este enlace también convocó a San Luis, La Rioja, Córdoba, CABA“, manifestó la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, en Radio LU12 AM680.

Además, precisó que “San Luis salía el día 24 a hacia Cholila, La Rioja esperaba el día que que tenía que salir porque vienen para hacer relevo y los de Santa Cruz ya estamos en el lugar trabajando”.

En cuanto a las zonas en las que se desplegó el trabajo santacruceño, comentó que estuvieron en Cholila y lago Rivadavia hasta este domingo. En tanto que en el inicio de esta semana, se desplazaron hasta las estancias, correspondiéndoles dirigirse a La Rinconada.

La comitiva de la provincia de Santa Cruz ya está prestando servicio en el incendio forestal en Chubut.

Protección Civil, explicó Gordillo, “trabaja en el fuego en conjunto con brigadistas del CAP y brigadistas de Nación, también están prestado colaboración en la comunicación, mapeo, evacuación de gente, evacuación, con móviles 4×4, chofer y logísticas”.

“Tenemos personal muy capacitado, así que gracias a Dios, uno está para el servicio y se trabaja arduamente”, manifestó al tiempo que reconoció que “la situación es muy crítica”.

En este marco, Gordillo recordó: “Estamos al servicio, como dijo el gobernador, en lo que ellos necesitan, Santa Cruz está para ayudar y para prestar la colaboración permanente en el sector”.

Hasta este domingo, los santacruceños trabajaron en la zona de Cholila y lago Rivadavia.

Asimismo, recordó que “estamos permanentemente comunicados, se va informando al señor ministro de Seguridad lo que va ocurriendo y en qué estado se encuentra el personal”.

Recordando el incendio que se presentó recientremente en el Parque Nacional Los Glaciares, destacó: “Lo que pasó en El Chaltén fue una decisión acertada del gobernador de haber tomado la determinación de ir y prestar servicio a parques nacionales y poder controlar inmediatamente el fuego en el lugar con todos los recursos que provincia que convocó. Gracias a Dios, por la determinación directa del gobernador, no estamos contando hoy lo que está pasando en Chubut”.