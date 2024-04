Con el desafío de definir estrategias comunes para el desarrollo económico y productivo de sus comunidades, desde las 9 de la mañana de este viernes se realizará el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

El anfitrión será el jefe comunal Othar Macharashvili, y la organización recayó en la Agencia Comodoro Conocimiento, que preside Rubén Zárate. Junto al intendente de Comodoro Rivadavia estarán los co impulsores de este Foro, sus pares: Pablo Grasso de Río Gallegos, Martín Pérez de Río Grande y Marcos Castro de Viedma.

El objetivo

El foro abordará temáticas comunes como: Desafíos de los gobiernos locales; Inversiones estratégicas para el desarrollo de la Patagonia atlántica; Energía, alimentos y producción sustentable; Consensos legislativos estratégicos para la elaboración de una agenda común; Desafíos económicos y productivos para el desarrollo local, e Innovación, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional.

Macharashvili planteó que la conformación del foro busca llegar a la elaboración de un documento unificado que refleje las necesidades y las líneas de acción a implementar en base a ejes comunes de la región patagónica, específicamente de aquellas localidades que se encuentran instaladas en las zonas costeras. “En este primer encuentro -subrayó- se trabajará en reafirmar la relación y el vínculo con las necesidades de la región”, algo sobre lo que “tenemos mucho que aportar los intendentes“.

El Intendente Marcos Castro (Viedma) y Pedro Pesatti (vicegobernador)

Adelantó que la idea es que el foro sea “abierto y en rotación“, por lo que este viernes se fijará lugar y fecha del próximo encuentro. Marcó que la participación que existe “da muestra del interés por el desarrollo futuro” de la región.

Tarifas

“Toda la problemática, tanto del gas, como la energía para calefaccionarse y para producir, va a ser abordada en el foro, porque nosotros generamos el gas, lo transferimos y nos lo devuelven a un costo excesivamente superior a lo que se produce”, adelantó Macharashvili.

Y remarcó: “A todo esto se suma Camuzzi, que es el operador monopólico del gas, que no hace las inversiones correspondientes. Es un tema que nos une a todos y tenemos que ver cómo se procede legislativamente para modificarlo”, enfatizó.

Santacruceños

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y la secretaria de Gobierno Sara Delgado, en la previa del foro se reunieron con representantes de la UTN Santa Cruz, de la UNPA, y legisladores provinciales que estarán presentes en el evento.

Sara Delgado adelantó que además de Grasso, “asistirán todos los jefes comunales de la provincia de Santa Cruz y de todas las que están involucradas. Y más allá de la mesa política, también hay una instancia que tiene que ver con el desarrollo de la región, una región integrada, que tiene un perfil, una fisonomía social, política y económica muy parecida”.

Y explicó que de ahí las mesas de trabajo que se realizarán por la tarde: “Una que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico; otra con la industria, que en este caso son los hidrocarburos para la región. Una mesa que tiene que ver con el debate parlamentario, y por eso vamos con los diputados Eloy Echazú, Lorena Ponce (28 de Noviembre) y Agostina Mora“.

Además de los legisladores, viajarán el ex rector y actual director de Vinculación Tecnológica de la UNPA, Alejandro Súnico; el ex diputado y empresario, Santiago Gómez, y la ex ministra de Producción, Silvina Córdoba.

Programa

El foro se desarrollará de 9 a 18 horas. El primer panel, luego de la apertura formal, será el de “Desafíos de los gobiernos locales de la Patagonia Atlántica” y estarán los cuatro intendentes fundadores: Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Martín Pérez (Río Grande), Marcos Castro (Viedma) y Pablo Grasso (Río Gallegos).

Seguirá el panel: “Inversiones estratégicas para el desarrollo de la Patagonia Atlántica“, en el que habrá referentes de distintas empresas como José Luis Alonso (Grupo Mirgor), Pablo Braul (Pan American Energy), Sandra Cipolla (SPI Astilleros), Solange Sigrid Freile (TES) y Andrea Garrido (TAQSA).

El tercer y último panel será “Energía, alimentos, logística y producción: el potencial de la costa atlántica para un desarrollo soberano y sostenible”. Allí estarán Sergio Burdman (Geopolítica), Cecilia Nicolini (Ambiente), Guillermo Abdala Bertiche (Economía Azul) y Alejandro Súnico (Desarrollo y Gestión Territorial).

Luego habrá mesas de trabajo y “diálogo entre actores y referentes regionales de la política, la producción y la academia”, indicaron.