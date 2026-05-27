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El abogado defensor público Alejandro Nicolás Vera, representante legal de Michael González en la causa por la muerte del pequeño Ángel, cuestionó la investigación inicial del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que hubo un “apresuramiento” en la imputación y aseguró que hoy la causa presenta “contradicciones” y “dos hipótesis completamente distintas” sobre la muerte del niño.

Ángel López fue un niño de 4 años que falleció en abril de 2026 en Comodoro Rivadavia (Chubut) conmocionó a todo el país. Se investiga un caso de presunta violencia intrafamiliar y desprotección institucional.

Al repasar el estado actual del expediente, defendió la actuación de su asistido y afirmó que la acusación original se construyó sin contar todavía con el informe histopatológico completo. “Ya por el 14 de abril se formalizó toda la investigación contra González bajo unos hechos que describían golpes en la cabeza del niño Ángel, entre 20 y 22 golpes”, recordó el abogado, al explicar cómo comenzó la imputación inicial.

Sin embargo, indicó que desde el primer momento la defensa consideró apresurado avanzar con acusación. “Yo dije que era una hipótesis válida del Ministerio Público Fiscal, pero entendía que era apresurado porque en ningún momento tenían el informe histopatológico que viene a concluir definitivamente la causa de la muerte”, afirmó según lo publicado por “Radio del Sur”.

Michael González, involucrado en la causa por la muerte del pequeño Ángel.

Vera explicó que el nuevo escenario se modificó a partir de los estudios histopatológicos posteriores a la autopsia preliminar. Según describió, esos análisis detectaron una neumonía severa que habría generado una falla orgánica múltiple y una hipoxia que derivó en edema cerebral. El defensor sostuvo que actualmente existen “inconsistencias” entre el informe preliminar y el informe final del Cuerpo Médico Forense.

“Las lesiones que se observan en el cuero cabelludo del niño, el histopatológico las coloca con una evolución no mayor a 12 horas desde el momento de la muerte”, indicó.

Y añadió un punto central para la estrategia defensiva: esas lesiones podrían haberse producido durante la internación de Ángel en el Hospital Regional. “Esas infiltraciones son microinfiltraciones, simétricas, redondeadas. Nosotros investigamos si podían corresponder a los electrodos utilizados para el electroencefalograma”, explicó.

Según Vera, los especialistas le indicaron que esos dispositivos utilizados para determinar muerte cerebral tienen forma de “botón de camisa” y se adhieren con una especie de masa especial. “Es una posibilidad. Nosotros no afirmamos nada concluyente todavía, pero el histopatológico nos marca concretamente que esas lesiones no tendrían más de 12 horas de evolución”, aclaró el profesional en diálogo con Radio del Sur.

“No tenía fracturas ni lesiones externas”

Otro de los aspectos sobre los que hizo foco la defensa es la ausencia de lesiones externas compatibles con una golpiza. “No tiene fisuras ni fracturas en el cráneo”, aseguró Vera. Incluso reveló que la médica que recibió a Ángel en el Hospital Regional declaró que revisó completamente la cabeza del niño sin detectar lesiones externas. “Lo primero que hizo la doctora fue pasar los dedos de su mano por toda la cabeza para corroborar que no existiese ningún tipo de lesión”, sostuvo.

Respecto al edema cerebral y la rotura de vasos en el cerebelo, Vera explicó que los médicos consultados por la defensa les señalaron que ese cuadro también puede producirse como consecuencia de una hipoxia severa. “El edema cerebral puede sobrevenir por una hipoxia, o sea, una falta de oxígeno. Eso generó el edema y el enclavamiento cerebral”, manifestó.

Vecinos y vecinas de Comodoro acompañando al padre de Ángel en la marcha de este viernes. Fotos: José Guerreiro/ Diario Crónica de Comodoro

Uno de los puntos más relevantes que destacó Vera es que la plataforma fáctica de la causa ya fue modificada por la propia Fiscalía. “El 14 de abril fue una imputación y la semana pasada se modificó”, remarcó. Según explicó, inicialmente se hablaba de 20 o 22 golpes en la cabeza de Ángel, mientras que ahora la acusación fue reformulada. “La fiscalía amplió el objeto procesal y ahora sostiene un homicidio por omisión”, explicó.

En ese marco, Vera detalló que el Ministerio Público Fiscal sostiene que tanto Michael González como Mariela Altamirano conocían la enfermedad respiratoria que padecía Ángel y omitieron asistirlo porque “buscaban el resultado muerte. Para que exista homicidio por omisión, las personas deben saber de la enfermedad y buscar ese resultado”, explicó el defensor.

“No hablamos de asesinos”

En uno de los tramos más contundentes de la entrevista, Vera cuestionó duramente el encuadre de la causa. “Ya no estamos hablando de dos asesinos sino, en todo caso, de dos negligentes”, afirmó. “Una cosa es ser asesino y otra cosa es ser mal padre. Hay una diferencia enorme”.

El abogado sostuvo además que existen elementos en la causa que contradicen la teoría de un homicidio deliberado. “Hay evidencia de que tanto González como Altamirano se ocupaban de Ángel. Lo llevaban al CAPS, le aplicaban vacunas, lo llevaban al jardín y a distintas actividades”, enumeró. Vera también cuestionó la prisión preventiva que cumplen actualmente los imputados. “Entiendo que no deberían estar detenidos”, aseguró.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, durante una de las audiencias.

El defensor sostuvo que nunca existió peligro de fuga y recordó que ambos permanecieron en Comodoro Rivadavia aun cuando comenzaron las acusaciones públicas. “Fueron a la fiscalía, fueron a la defensa pública y todas las instituciones sabían que seguían en la ciudad”, indicó. De todos modos, reconoció que actualmente la situación procesal sigue condicionada por la gravedad de la calificación jurídica y por la falta de un domicilio apto para cumplir medidas alternativas.

La defensa ya pidió una ampliación del informe forense y participará con un perito de parte. “Tenemos un médico legista que nos va marcando el rumbo y hemos solicitado una ampliación concreta de esta pericia”, señaló Vera. El abogado insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre la causa de muerte de Ángel y pidió cautela. “Hoy no tenemos concretamente definido si tenemos dos causas de muerte o una causa de muerte”, afirmó.

Finalmente, pidió que la sociedad espere el avance del proceso judicial antes de emitir condenas definitivas. “A veces pareciera que la causa ya está cerrada y que son dos asesinos. Pero nuestro sistema penal no funciona así. Hay que ser cautelosos y esperar que la prueba se produzca”, concluyó.