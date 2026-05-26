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La Comisión Nacional de Trabajo Agrario oficializó las nuevas escalas salariales mínimas que regirán para los trabajadores rurales durante 2026 en todo el país, con un esquema de actualización escalonado por períodos y con alcance para distintas categorías laborales y actividades específicas.

La resolución establece los montos mínimos que deben percibir peones generales, peones especializados, tractoristas, mecánicos tractoristas, puesteros, capataces y encargados, además de fijar condiciones para sectores productivos puntuales como cosecha de granos, actividad porcina, olivícola, aplicación de fitosanitarios, actividad del cáñamo y tareas vinculadas al riego presurizado.

Para las provincias de Santa Cruz y Chubut, el texto incorpora la aplicación de un adicional del 20% por zona desfavorable, tal como prevé el régimen laboral agrario.

Cuánto debe cobrar un peón rural en 2026

Entre las categorías alcanzadas, uno de los valores de referencia corresponde al peón general.

Para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, la remuneración mínima nacional quedó establecida en:

Peón general: $1.088.358,51

$1.088.358,51 Suma no remunerativa adicional: $5.335,10

A estos valores debe añadirse el plus correspondiente en las jurisdicciones patagónicas alcanzadas por el régimen de zona desfavorable.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, el cálculo implica un incremento del 20% sobre el básico.

De esta manera, un peón general de estas provincias deberá percibir:

Salario base con zona desfavorable: $1.305.030,21

$1.305.030,21 Más suma no remunerativa correspondiente

Cómo impacta la zona desfavorable en Santa Cruz y Chubut

La normativa establece que los trabajadores rurales que presten servicios en:

Santa Cruz

Chubut

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

deben percibir un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas fijadas para cada categoría.

Este adicional forma parte de los conceptos obligatorios que deben liquidarse en el recibo de haberes y alcanza a todas las escalas previstas por la resolución.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, esto impacta sobre actividades ganaderas, establecimientos rurales, tareas de mantenimiento, maquinaria agrícola y puestos permanentes vinculados al sector.

El adicional por antigüedad que deben cobrar los trabajadores rurales

Además de los salarios básicos, la resolución ratifica el reconocimiento por antigüedad.

El esquema establece:

1% adicional por cada año trabajado , hasta los 10 años

, hasta los 10 años 1,5% por cada año adicional, cuando se supera esa antigüedad

Este concepto debe calcularse sobre la remuneración básica de la categoría correspondiente.

Qué pasa con la vivienda rural

Otro punto ratificado por la normativa refiere a las prestaciones de vivienda cuando son provistas por el empleador.

La resolución señala que las viviendas destinadas a trabajadores rurales deben ajustarse a las condiciones previstas por la Ley 26.727 y no pueden ser utilizadas como concepto de descuento salarial.

Esto implica que el alojamiento no reemplaza ni reduce los montos mínimos fijados para cada categoría laboral.

Actividades alcanzadas por las nuevas escalas salariales

El esquema salarial 2026 contempla además remuneraciones específicas para:

Cosecha y recolección de granos

Incluye tareas de cosecha manual y mecanizada en distintos establecimientos productivos.

Actividad porcina

Alcanza al personal afectado al manejo, cuidado y mantenimiento de establecimientos porcinos.

Actividad olivícola

Incluye tareas de producción, cosecha y mantenimiento.

Aplicación de fitosanitarios

Comprende al personal especializado en pulverización y aplicación de productos autorizados.

Actividad del cáñamo

Se incorporan referencias salariales para esta actividad dentro del régimen agrario.

Un caso particular para la Patagonia

La resolución también contempla una escala específica para la empresa Alambrar de Stingl Walter Boris, con aplicación en Santa Cruz y Chubut.

En este caso se fijan valores particulares que incluyen adicional voluntario y plus patagónico, dentro del marco previsto por la normativa vigente.

Cuándo rigen los nuevos salarios rurales

Las escalas comenzaron a aplicarse de manera progresiva desde marzo de 2026 y contemplan actualizaciones hasta julio.

Los empleadores del sector deben liquidar los haberes conforme a estos montos mínimos y aplicar los adicionales correspondientes según categoría, antigüedad y zona geográfica.

Para los trabajadores rurales de Santa Cruz y Chubut, el impacto principal está dado por la incorporación obligatoria del adicional del 20% por zona desfavorable, que eleva el piso salarial respecto del resto del país.