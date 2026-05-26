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La comunidad de Gobernador Costa despidió este 25 de mayo a Alberto Delgado, histórico dueño de la parrilla “El Petiso”, el tradicional restaurante ubicado sobre la Avenida Julio A. Roca, a metros del trazado de la Ruta Nacional 40, que durante décadas funcionó como referencia para quienes transitaban el sur de Chubut.

Delgado tenía 90 años y su fallecimiento fue comunicado por su familia a través de un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del establecimiento.

“En el día de la fecha ha dejado de existir nuestro papá, Alberto Delgado. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta dolorosa e irreparable pérdida. Nuestro padre hoy, a sus 90 años, descansa en los brazos del Señor”, expresaron.

La noticia generó repercusión inmediata entre dirigentes provinciales, exfuncionarios, vecinos y viajeros que compartieron mensajes y recuerdos vinculados a uno de los restaurantes más identificados con el corredor patagónico.

El mensaje del gobernador Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó un mensaje para despedir al histórico gastronómico.

“Hay personas que dejan huella en sus pueblos. ‘El Petiso’ Alberto Delgado era una de ellas: con su parrilla y esa forma tan simple y cálida de recibir a cada viajero, hizo de Gobernador Costa una parada obligada en la Ruta 40”, escribió.

Torres agregó: “Tuve la suerte de cruzármelo varias veces en distintas recorridas por la provincia, y conocí de cerca esa calidez que lo hacía imposible de olvidar. Un abrazo grande a su familia y a todos sus seres queridos”.

La despedida de Juan Pablo Luque

El diputados nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, también expresó sus condolencias.

“Una pena enorme la partida de Alberto Delgado, dueño de ‘El Petiso’, histórico restaurante de Chubut, parada obligatoria en Gobernador Costa”, publicó.

“Una vida bien vivida que merece ser recordada por todos los que tuvimos el placer de pasar por allí. Mis condolencias a su familia”, agregó.

Qué es la parrilla “El Petiso”, la parada histórica de la Ruta 40

Ubicada sobre la Avenida Julio A. Roca de Gobernador Costa, la parrilla “El Petiso” se consolidó durante más de cuatro décadas como uno de los restaurantes de ruta más reconocidos de la Patagonia.

El establecimiento funcionaba como una referencia inmediata para camioneros, turistas, transportistas y familias que recorrían la Ruta 40 y necesitaban detenerse para comer antes de continuar viaje.

Su ubicación, prácticamente sobre el ingreso a la localidad, permitía un acceso rápido para quienes llegaban después de largas horas de manejo por la estepa chubutense.

Con una valoración sostenida entre los viajeros y más de mil reseñas acumuladas en plataformas digitales, el restaurante se transformó en una referencia habitual para quienes planificaban sus recorridos por la región.

Qué se puede encontrar un viajero en “El Petiso”

La propuesta gastronómica de la parrilla estaba centrada en un menú acotado y tradicional.

La experiencia comienza con la sopa de verduras servida como entrada, una preparación que con el tiempo se transformó en el sello del lugar y que aparece repetidamente en los recuerdos de quienes pasaron por el local.

Luego llegaban los cortes a la parrilla, especialmente churrascos, bifes y cordero, acompañados por guarniciones clásicas como papas hervidas, papas al horno o ensaladas.

La lógica del servicio respondía a la dinámica de la ruta: comida servida con rapidez para quienes debían continuar viaje.

El local, de dimensiones reducidas y con pocas mesas, mantenía un formato de bodegón tradicional.

No contaba con una carta extensa ni con propuestas fuera de su especialidad. Su identidad estaba vinculada a la cocina casera, la parrilla y la atención directa.

El rol de Alberto Delgado en el restaurante

Durante décadas, Alberto Delgado estuvo al frente del funcionamiento cotidiano de la parrilla.

Vecinos y clientes recordaron que incluso en los últimos años seguía supervisando personalmente la cocina y el servicio.

Su presencia formaba parte de la experiencia del lugar: recibía a los comensales, conversaba con los viajeros y seguía de cerca cada detalle de la atención.

Ese contacto directo fue una de las características que más se repitió en los mensajes publicados tras conocerse su fallecimiento.

Las anécdotas de quienes frenaron en “El Petiso”

Tras la noticia, decenas de usuarios compartieron recuerdos vinculados al restaurante.

Leandro Esevich relató una escena que recordó por el humor de Delgado: “Pasé hace un año y tomé una sopa exquisita”, le dijo. La respuesta fue inmediata: “Se la estuve guardando un año, es la misma”.

Néstor Antieco recordó una de sus frases habituales al recibir clientes: “Servitee un plato de sopa cheee!, mientras se cocina lo otro”.

Humberto Cárcamo Wells también evocó otra expresión frecuente: “Lo que no tengo de porte lo tengo de agrandao”.

Otros mensajes repasaron postales del lugar.

Jorge Carlos Bacigaluppe recordó “sus papas”; Nuri Asencio lo definió como “el rey de la sopa”, mientras que Norberto Gustavo Yauhar resumió una escena repetida para cientos de viajeros: “Años de un plato de sopa y un churrasco”.

Horacio Soler, camionero, recordó sus paradas en el restaurante durante viajes de invierno por la región y señaló que Delgado fue una de esas personas que quienes recorren la ruta “nunca olvidan”.

Un nombre ligado al mapa rutero patagónico

Con su fallecimiento, Alberto Delgado quedó asociado a una historia que atravesó décadas de tránsito sobre la Ruta 40.

La parrilla “El Petiso” pasó a integrar el mapa de referencias tradicionales del corredor patagónico, uno de esos lugares que para muchos viajeros eran parte del trayecto entre localidades del interior de Chubut.

La despedida de Alberto Delgado marca el cierre de una etapa vinculada a uno de los restaurantes más recordados de Gobernador Costa y del recorrido por el sur argentino.