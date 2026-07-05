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La investigación por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció durante una práctica de buceo en Puerto Madryn, dará este lunes un paso clave. A las 10:30 está prevista la audiencia de apertura de la investigación penal contra Thiago Nahuel Pocovi, instructor de buceo de 26 años, quien fue imputado por el presunto delito de homicidio culposo.

La audiencia se desarrollará ante la Justicia de Chubut y permitirá el inicio formal de la etapa judicial de una causa que busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento de la joven durante una inmersión realizada en febrero de este año.

La acusación de la Fiscalía

La imputación fue presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario de Fiscalía Juan Pablo Santos, quienes sostienen que el instructor habría incumplido los protocolos y las normas de seguridad que regulan la actividad del buceo recreativo.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la conducta de Pocovi habría configurado una presunta violación al deber de cuidado que le correspondía como instructor durante la práctica, motivo por el cual se le atribuye el delito de homicidio culposo.

Durante la audiencia prevista para este lunes, la Fiscalía expondrá los fundamentos de la acusación y solicitará la apertura formal de la investigación penal preparatoria.

Qué ocurrió con Sofía Devries

El caso ocurrió en febrero de este año, cuando Sofía Devries participaba de una inmersión en la zona de Punta Cuevas, en Puerto Madryn, como parte de una certificación internacional PADI.

De acuerdo con la investigación, la joven se encontraba a unos 20 metros de profundidad cuando habría sufrido una descompensación que le impidió regresar a la superficie por sus propios medios.

Sofía Devries, la joven fallecida en Puerto Madryn.

Su desaparición motivó un amplio operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina, del que participaron buzos tácticos, equipos de exploración subacuática y rastrillajes terrestres en distintos sectores de la costa.

El foco de la investigación

Desde el inicio de la causa, la investigación estuvo orientada a establecer cuál fue el accionar del instructor durante la inmersión y si cumplió con las medidas de seguridad exigidas para este tipo de actividades.

En ese contexto, la entonces fiscal a cargo de la investigación, Angélica Carcano, había anticipado que una de las principales líneas de análisis era determinar si existió una violación al deber de cuidado por parte del instructor y evaluar también la eventual responsabilidad de la operadora vinculada a la actividad de buceo.

La audiencia será presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado y el imputado estará presente vía online, ya que está radicado en Buenos Aires.

Con la audiencia programada para este lunes, el expediente ingresará formalmente en la etapa de investigación penal, donde comenzará el tratamiento judicial de la imputación contra Pocovi por la muerte de Sofía Devries.