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Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Puerto Madryn luego de protagonizar una peligrosa persecución policial tras escapar de un control de tránsito. Durante la huida, el conductor circuló a alta velocidad, realizó maniobras temerarias e incluso ingresó en contramano por una de las calles de la ciudad antes de ser interceptado por efectivos policiales.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4:10 de la madrugada y fue encabezado por personal de la División Canes de Puerto Madryn, con el apoyo de efectivos de la Policía del Chubut y agentes de Tránsito Municipal, quienes desarrollaban un operativo de control vehicular sobre el boulevard Brown, a la altura del Monumento al Indio Tehuelche.

La fuga comenzó al intentar evitar el operativo

Según informó la Policía del Chubut, durante el operativo los efectivos detectaron una Renault Kangoo que circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas en la zona.

Cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera le indicó al conductor que detuviera la marcha, el joven hizo caso omiso a las órdenes y aceleró para escapar, dando inicio a una persecución por distintos sectores de Puerto Madryn.

Recorrió varias calles e ingresó en contramano

Durante la persecución, el utilitario transitó por boulevard Brown, Guardacosta Río Iguazú, Hansen, Juan B. Justo, Triunvirato y Martín Torrejón Alvear.

En un momento de la fuga, el conductor giró hacia el este e ingresó en contramano por la calle Azcuénaga hasta llegar a Mitre, donde volvió a ser localizado por efectivos de la División Canes, que continuaron con el seguimiento.

Las maniobras realizadas durante el escape representaron un riesgo para el resto de los conductores y peatones que circulaban por ese sector de la ciudad durante la madrugada.

Se negó al test de alcoholemia

La persecución finalizó en la intersección de las calles Lavalle y Marcos A. Zar, donde el vehículo fue finalmente interceptado por el personal policial. Allí, el conductor fue reducido y detenido sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información oficial, el joven se negó a realizar el test de alcoholemia solicitado por los agentes de Tránsito Municipal. Como parte del procedimiento, las autoridades secuestraron la Renault Kangoo en la que circulaba.

Permanecerá detenido hasta la audiencia

Tras su detención, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.

En esa instancia judicial se evaluarán las circunstancias del hecho y las medidas procesales que correspondan, mientras continúa la investigación sobre la peligrosa maniobra que derivó en una persecución por distintas calles de Puerto Madryn.