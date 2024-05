Comodoro no sale de la conmoción tras un brutal homicidio que se registró la semana pasada, cuando un joven perdió la vida tras ser apuñalado por un delincuente menor de edad.

Se trata del caso de Gonzalo Güenchur, un chico de apenas 17 años que fue asesinado por otro de 15, quien ya fue demorado por la Policía y puesto a disposición de la justicia. El Fiscal Martín Cárcamo de la causa, habló con medios de la localidad y destacó la colaboración con la familia y la imposibilidad de procesar al menor implicado debido a su edad.

El representante del Ministerio Público ofreció detalles sobre el avance en la causa subrayando la importancia de la transparencia en el proceso y la colaboración con la familia de la víctima.

“Habíamos mantenido previamente algunas comunicaciones telefónicas y en función del funeral de Gonzalo, recién en el día de ayer -domingo- pudimos establecer un contacto personal”, explicó Cárcamo, describiendo el encuentro con Noelia Alderete. “Pudimos explicarle cuál había sido la investigación, cómo se había detenido, que se había demorado, era el autor del hecho del crimen de Gonzalo”

La reunión con la familia fue crucial para aclarar las dudas sobre la autoría del crimen y el avance del caso. “Finalmente pudo tener mayor claridad, mayor certeza respecto al autor del hecho y entiendo que eso le llevó gran tranquilidad a ella”, dijo Cárcamo. Sin embargo, el fiscal subrayó las limitaciones legales debido a la edad del menor implicado, quien no puede ser sometido a proceso penal.

El fiscal confirmó la solidez de las pruebas recolectadas hasta el momento. “No quedan dudas respecto al autor del hecho, teniendo los testimonios, las cámaras de seguridad, diferentes elementos que fueron recabando desde Fiscalía también y la Brigada”, aseguró. “Restan, desde luego, realizar diversas operaciones técnicas tendientes a confirmar esta probabilidad de autoría”.

A pesar de la contundencia de las pruebas, el menor no puede ser procesado debido a su edad, conforme a la legislación vigente. “Un menor de menos de 16 años de edad no puede ser sometido a proceso, no puede ser sometido tampoco a la imposición de regímenes tutelares y eventualmente, en su caso, de una pena”, explicó Cárcamo, citando la normativa que establece esta limitación