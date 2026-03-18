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Un video que muestra la entrega de una mochila con dinero entre la madre de un imputado y un abogado desató un fuerte escándalo en el ámbito judicial de Chubut y derivó en una investigación por presunto cohecho. La grabación, difundida en redes sociales, expone el momento en que la mujer entrega alrededor de 12 millones de pesos al letrado Martín Castro, mientras se mencionan supuestas gestiones ante la fiscal Julieta Gamarra para reducir la condena de su hijo.

En recientes declaraciones a LU 20, fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, confirmó que la investigación se analiza, en principio, como un “presunto cohecho“, una figura penal vinculada al pago de dinero a un funcionario para que realice u omita un acto propio de su función.

En los videos que circularon se observa al abogado Martín Castro recibiendo dinero de una mujer. Según Rodríguez, el contenido sugiere que ese monto no sería para quien lo recibe, sino para una fiscal que debería intervenir en la causa realizando una acusación conveniente a los intereses del imputado. Irene, la mujer que aparece en la grabación. Foto: La Voz de Chubut. Impacto público No obstante, aclaró que la parte del material donde se vincula a distintas personas carece de valor probatorio y responde a interpretaciones. Precisó que, si bien se ve al abogado embolsando plata, las conexiones posteriores no tienen peso jurídico más allá del impacto público que producen. El fiscal consideró posible que la filmación fuera realizada de manera subrepticia por la propia persona que entregaba el dinero. Esto indicaría una intención de dejar constancia del pago realizado. Ante la gravedad institucional, remarcó que la investigación es imprescindible para determinar si existió el delito y preservar la credibilidad del sistema judicial. Advirtió que, incluso si se tratara de una “venta de humo” por parte del abogado, el hecho sigue siendo gravísimo y tendrá consecuencias. El abogado Martín Castro integra la Fiscalía de Estado de Chubut. Sostuvo que este episodio afecta directamente la imagen pública de la Justicia, la cual ya se encuentra deteriorada. Por ello, enfatizó la necesidad de esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades para evitar que la institución se hunda más. Finalmente, confirmó que Castro realizó una presentación invocando el derecho de vindicación. Debido a esto, el abogado también será investigado formalmente en el marco de la causa.