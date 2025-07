Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia, presentó en la ciudad petrolera su precandidatura a diputado nacional, desde la sede del Partido Justicialista en el mismo día que se conmemoraba un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita Perón.

En su discurso, precisó que es “gratificante encontrarnos en el lugar que tenemos que estar: Defendiendo los intereses del peronismo, durante mucho tiempo nos permitió ayudar a quienes más necesidades tenían”.

Tras recordar su paso por la intendencia, marcó ante la militancia que “tengo la necesidad de estar aquí, expresar que siento una profunda tristeza y preocupación por lo que nos está pasando a los argentinos“, “que la justicia vaya a fondo para algunos, injustamente sin las pruebas necesarias para condenar a una persona que el pecado más grande que cometió fue combatir a los grandes grupos económicos de argentina y tuvo los ovarios para hacerlo”.

Juan Pablo Luque habló del desempleo que castiga a Comodoro Rivadavia en el petróleo.

En esta línea, advirtió que “hay otros como Mauricio Macri (expresidente de la Nación) que se dedicaron a ayudar a los grandes grupos concentrados y la justicia va en baja“, “Macri tiene más de 200 causas y ninguna avanza, mientras las nuestras van todas rápido”.

“Lo que nos estamos jugando hoy es mucho más importante. Nos estamos jugando el futuro de nuestros abuelos, de los trabajadores y de de nuestros hijos”.

Más adelante, dijo que “hoy hay que hablar de peronismo, pero lamentablemente escucho a muchos compañeros denostar a otros compañeros por los medios de comunicación y estamos criticándonos permanentemente en vez de defender las banderas que nos permitieron llegar a los lugares que llegamos”.

Luque habló a la militancia y pidió actuar con humildad.

Empleo

Tras remarcar que hace un año y medio dejó la intendencia de Comodoro Rivadavia con una ciudad con “casi pleno empleo”, puntualizó que desde que “llegó este proyecto político nacional y provincial en Comodoro perdimos más de 5 mil puestos en el sector petrolero, más de 400 comercios que cerraron sus puertas por que perdimos la fuerza política que tuvimos para defender nuestros intereses políticos como lo hicimos durante tanto tiempo”.

Criticó que “el gobernador de la provincia realizó un acto político en nuestra ciudad con algunos que se dicen ser peronistas pero que tienen puestos a nivel provincial, como el que quiere ser diputado nacional por Chubut y tiene nada mas ni nada menos que la Secretaría de Trabajo en un cargo que no defendió a los compañeros de la construcción, menos aún a los petroleros o camioneros que se quedaron sin trabajo”.

Criticó al oficialismo chubutense por hacer actos partidarios con peronistas.

Así, sostuvo que el peronismo “tiene que volverse a juntar, dejar los egos y tener un poco más de humildad”, “Comodoro no tiene una definición concreta qué colores representa y lamentablemente no sabemos si están con el Pro, el peronismo o La Libertad Avanza”.

Recordó que en 2019 fue en la lista de Cristina Fernández de Kirchner y “sacamos el 52% de los votos en Comodoro Rivadavia y siempre di la cara e intenté marcar un camino que creía que era el mejor para la ciudad”, “sin embargo algunos por un cargo dejaron sus convicciones de lado”.

Cantitos

En otro punto de su discurso criticó al gobernador Ignacio Torres. “Esta ya no es una interna del peronismo, es una interna entre el peronismo y el gobernador Torres, que tuvo la caradurez de meterse en nuestras decisiones”. “Yo no estuve dos años abajo de la cama. Y no necesito pagarle ni a Mirtha Legrand ni a Fantino. ¡Torres tiene miedo!”, disparó.

Así, según el registro de el sitio “El Comodorense”, la militancia respondió con cánticos: “Tiene miedo, Torres tiene miedo”.

También recordó que durante su gestión, los recursos del Estado se destinaron a fortalecer clubes, jubilados, emprendedores y sectores vulnerables, y diferenció su visión de quienes usan el poder para proyecciones personales.

En el cierre, el precandidato agradeció la presencia de militantes de toda la provincia y llamó a un último esfuerzo antes de la elección del 3 de agosto: “Recorramos esquina por esquina, casa por casa, barrio por barrio. El peronismo se pone de pie”.

Respuesta del Gobernador

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres no tardó en responder a las expresiones de Luque. En rueda de prensa, fue consultado por lo señalado por el exintendente de que acudirá a la justicia a denunciarlo por “falsas noticias“. “Que lo haga, si tiene que denunciar que lo haga. No hay problema”, aseguró.

Así, sostuvo que no se meterá en la “interna del peronismo, cuando hablo que se robaron cosas en la emergencia lo digo de frente y lo expreso yo, no lo dice un troll”, “cuando digo que hicieron una ruta sin necesidad y que se cayó a los dos meses por que la hicieron mal, lo expreso yo, no un troll”.

Sin esconderse, Torres deslizó: “Que me llame un fiscal, lo digo de frente. No tengo problemas”, “estuvo dos años escondido bajo la alfombra y ahora le sale la benevolencia con los compañeros”.

Así, el gobernador dijo que Luque “quiere un cargo y fama en esta campaña para competir, que gane la interna y se dedique a su campaña pero que no diga pavadas por que no estamos en la más mínimo ocupado en lo que hace”.