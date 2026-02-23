Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del Chubut confirmó que participará el próximo 12 de marzo en una nueva edición del Argentina Week, que se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York. La provincia apostará a un esquema inédito: por primera vez enviará una comitiva integrada por empresarios locales en lugar de funcionarios.

La decisión forma parte de la estrategia de vinculación internacional que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, con el objetivo de consolidar una agenda enfocada en la articulación público-privada y posicionar el potencial productivo chubutense ante el mundo.

Una comitiva empresarial para captar inversiones

Argentina Week reúne a más de 300 líderes empresariales internacionales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos del país.

En este contexto, Chubut estará representada por empresarios de las principales industrias provinciales: Oil & Gas, Pesca, Agroindustria, Logística, Economía del Conocimiento y Turismo. La provincia buscará fortalecer la promoción de su matriz productiva y generar nuevas oportunidades de inversión que impulsen el desarrollo local.

Torres destacó la relevancia del escenario internacional y sostuvo: “El mundo mira de cerca a Chubut como destino para el desarrollo y la radicación de inversiones. Este contexto nos exige estar a la altura, consolidando una agenda internacional que fortalezca nuestra presencia en el mapa global”.

El mandatario remarcó que la participación del sector privado responde a una política clara de crecimiento económico. “La articulación con el sector productivo es clave para mostrarle al mundo el enorme potencial de nuestra provincia y seguir atrayendo nuevas inversiones que generan más y mejor empleo para todos los chubutenses”, afirmó.

Argentina Week, el mayor road show de inversiones

El Argentina Week se consolidó como uno de los principales eventos de promoción empresarial a nivel internacional. El encuentro convoca a referentes de múltiples sectores productivos y financieros con el objetivo de presentar oportunidades de negocios en el país.

Durante las jornadas se desarrollarán exposiciones de líderes empresariales, rondas de negocios y espacios de análisis sobre el escenario geopolítico y las cadenas globales de valor. La edición 2026 se enfocará en áreas como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia, innovación y sector farmacéutico, entre otras.

La participación de Chubut con una delegación exclusivamente empresarial marca un cambio de enfoque en la representación institucional y busca consolidar un modelo de promoción directa, donde los propios actores productivos expongan las ventajas competitivas de la provincia.

Sectores estratégicos y potencial productivo

Chubut cuenta con una matriz productiva diversificada y con fuerte presencia en sectores clave para la economía argentina. El complejo hidrocarburífero, la pesca y la agroindustria constituyen pilares históricos del desarrollo provincial, mientras que la economía del conocimiento y el turismo ganan protagonismo en la agenda de crecimiento.

La presencia en Nueva York permitirá a los empresarios chubutenses establecer vínculos directos con inversores globales y explorar alianzas estratégicas. El Gobierno provincial apuesta a que este modelo de representación fortalezca la inserción internacional y amplíe el acceso a financiamiento para proyectos productivos.