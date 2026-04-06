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La ciudad de Comodoro Rivadavia se convertirá en el epicentro del debate productivo regional los próximos 16 y 17 de abril. El Centro Cultural “Alfredo Sahdi” recibirá las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, un evento que busca posicionar a los parques industriales como ejes de la competitividad territorial.

Es organizada por la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) en conjunto con la Agencia Comodoro Conocimiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. El encuentro forma parte de los “Nodos APIA 2026”, una serie de foros federales que recorren el país para potenciar el desarrollo empresarial e industrial.

Apertura y ejes temáticos

El acto de apertura contará con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharasvilli, y el presidente de APIA, Rodolfo Games. La conferencia inicial abordará cómo los parques industriales construyen entornos competitivos, marcando la agenda para el resto de las disertaciones.

Durante la primera jornada, los paneles se centrarán en la integración productiva y la economía del mar. Se destaca la participación de referentes de INVAP, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) y administraciones portuarias de la región, incluyendo invitados de Chile.

El presidente de APIA, Rodolfo Games, estará en Comodoro Rivadavia. FOTO: APIA

Transición energética y políticas públicas

El bloque de la tarde del jueves 16 estará dedicado a la transición energética y la logística integral. Investigadores de FUNDAR y especialistas en minería analizarán las oportunidades de la industria nacional frente a los nuevos paradigmas energéticos.

El viernes 17, la actividad continuará con mesas de desarrollo local y paneles de políticas públicas. Participarán representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y directivos de las Cámaras de Comercio de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

Conferencia de cierre

El evento concluirá con un análisis sobre la necesidad de una política industrial nacional y federal. Este panel de cierre reunirá a figuras de relevancia nacional como el exministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren; el diputado nacional Guillermo Michel; y el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid.

Este encuentro busca fortalecer los lazos entre los sectores público, privado y académico para consolidar un nodo industrial sólido en la Patagonia austral.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid.

Cronograma de actividades

Las jornadas contarán con una nutrida agenda de actividades que incluirá la participación de referentes nacionales e internacionales.

*Día 1 – Jueves 16 de abril*

09:00 – 09:40 horas | Acto de apertura

09:45 – 10:30 | Conferencia de apertura

“Parques industriales y construcción de entornos competitivos”

Exponen referentes de APIA, IASP y Agencia Comodoro Conocimiento.

10:45 – 11:30 | Panel

“Parques industriales como espacio de integración productiva y desarrollo territorial”

11:45 – 12:30 | Panel: Economía del Mar

Con especialistas del sector científico, portuario y naval.

12:30 – 14:00 | Almuerzo libre

14:15 – 15:15 | Panel: Transición Energética

Con investigadores y referentes del sector energético e industrial.

15:30 – 16:30 | Panel: Logística

Con especialistas en transporte, puertos e integración territorial.

Día 2 – Viernes 17 de abril

09:30 – 10:15 | Mesa de Desarrollo Local

Participan universidades, cámaras de comercio e industrias locales, fundaciones y organismos de desarrollo.

10:30 – 11:30 | Panel: Políticas Públicas para el Desarrollo

Con la participación de Guillermo Polke y otros referentes del sector productivo.

Cierre:

Conferencia sobre la necesidad de una política industrial nacional y federal, a cargo de referentes de la industria, el sindicalismo y la política económica.

Inscripción

Las jornadas están dirigidas a instituciones, empresas, profesionales, estudiantes y público interesado en formar parte de la construcción de una agenda industrial patagónica integrada, sostenible y con proyección internacional. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/417zFFj.