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El Gobierno del Chubut de la segunda jornada de Conxemar 2026, la feria internacional de productos del mar congelados que se desarrolla en la ciudad española de Vigo, donde mantuvo nuevos encuentros con empresarios, compradores y referentes de la industria pesquera internacional.

En ese marco, tras una reunión entre el secretario de Pesca, Diego Brandán, y representantes de la empresa Achernar —perteneciente al grupo Iceland Seafood— se confirmó un proyecto de inversión de USD 6,5 millones para incorporar en Puerto Madryn una línea de elaboración de productos de valor agregado que actualmente funciona en Perú.

La iniciativa, gestionada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, permitirá sumar aproximadamente 100 nuevos puestos de trabajo y ampliar las capacidades productivas de la industria pesquera chubutense.

El proyecto se inscribe en la estrategia provincial de promover una mayor agregación de valor en origen, consolidar el entramado productivo vinculado a la pesca y generar nuevas oportunidades laborales para las familias chubutenses.

“Seguimos avanzando para que los recursos que salen de Chubut generen cada vez más trabajo en la provincia. Tenemos la materia prima y el talento, pero el verdadero salto de desarrollo se da cuando logramos agregar valor acá, transformar nuestros recursos y generar una cadena productiva que cree empleo genuino y abra nuevas oportunidades”, destacó el Gobernador.

En la misma línea, agregó: “No queremos ser solamente una provincia que produce y exporta materia prima: queremos que ese valor quede en nuestra provincia y se traduzca en desarrollo para los chubutenses”.

Proyección internacional

La feria se realiza en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) y reúne, hasta este jueves, a empresas y profesionales vinculados con la pesca, el procesamiento, la distribución y la comercialización de productos del mar congelados.

Durante estas primeras dos jornadas, la delegación chubutense mantuvo reuniones con actores de distintos mercados para difundir la oferta provincial, conocer las tendencias de la industria y analizar las demandas de los compradores internacionales.

La pesca del langostino, una de las grandes apuestas de este sector productivo.

Chubut expone en Vigo una oferta integrada por langostino, merluza, calamar y anchoa, junto con la capacidad productiva de las empresas y trabajadores que conforman la cadena pesquera provincial.

La agenda de reuniones permite identificar nuevas exigencias comerciales y oportunidades para fortalecer la inserción de los productos chubutenses en mercados internacionales.

Impulso privado

La Secretaría de Pesca participa junto a representantes del sector privado chubutense, con el objetivo de facilitar vínculos comerciales y promover nuevas inversiones para la provincia.

Brandán destacó la importancia de sostener una agenda activa en este tipo de espacios. “Cada reunión y cada encuentro que tenemos en esta feria nos permite mostrar lo que Chubut produce, pero también escuchar qué está demandando hoy la industria y hacia dónde se dirige el mercado. Ese intercambio es fundamental para nuestras empresas”, señaló.

Por último, concluyó: “Vamos a seguir acompañando a nuestros empresarios para que puedan aprovechar estas oportunidades, fortalecer sus vínculos y llevar la producción chubutense cada vez más lejos. La pesca es la actividad provincial que más fuentes de trabajo genera y seguimos trabajando para sostener y potenciar esa realidad”.