Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura del Chubut analizará esta semana el proyecto de ley enviado el viernes por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que propone ampliar de 40 a 42 los permisos provinciales de pesca para la flota amarilla. La iniciativa busca establecer una “ampliación transitoria y no prorrogable” sólo para esta temporada, para buques fresqueros amarillos de rada o ría y costeros, de hasta 21 metros de eslora.

El texto, firmado por Torres, el secretario de Pesca Andrés Arbeletche y el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, ingresó a la Legislatura con la firma de recepción del vicegobernador Gustavo Menna, luego de que se conociera el acuerdo “conciliatorio” y millonario con la empresa Red Chamber Co para instalar una nueva planta industrial en Trelew, luego de que en septiembre le rescindiera el contrato en una planta en Puerto Madryn para luego otorgárla a Pesquera Deseado del grupo español Profand.

Según el Gobierno, este último acuerdo permitirá reactivar la producción local y generar puestos de trabajo.”Garantizamos la seguridad jurídica de los inversionistas, también garantizamos que los contratos se cumplan cuando son a favor del Estado, sin importar quién esté detrás”. Asimismo, a partir de una inversión inicial de 70 millones de euros, se generarán en un plazo inmediato 100 puestos de trabajo, y una vez que la planta sea modernizada, se incorporarán más trabajadores, informaron.

En los fundamentos para la ampliación de pesca, Arbeletche y Eraso Parodi explicaron que “la finalidad del proyecto radica en elevar en dos la cantidad de permisos sólo para la próxima temporada, cuando la explotación sustentable de los recursos lo permita”. El funcionario sostuvo que el recurso del langostino se ha incrementado año a año, y que “no aprovecharlo sería mala gestión”, al recordar que el ciclo de vida del crustáceo es de uno o dos años por lo que “aquello que no se pesca resulta desaprovechado”.

Los permisos pesqueros que podría otorgar Chubut a Red Chamber, son el eje de la polémica.

La ampliación, que ahora se conoció que se confirmó que se daría por ley, acotada y con carácter transitorio; reavivó un conflicto latente entre el Gobierno y las principales cámaras pesqueras, que denuncian riesgos biológicos, falta de transparencia y afectación a la estabilidad laboral del sector, además de parcialidad en contra de las empresas locales.

El proyecto ingresó a la Legislatura de Chubut el viernes 7 de noviembre, a última hora de la tarde, a las 18:15 horas. Y según pudo saber La Opinión Austral fue girado de inmediato a las Comisiones de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente y a la de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados oficialistas de Despierta Chubut, Emanuel Fernández y Jacqueline Caminoa.

El proyecto de ampliación de permisos de pesca ingresó el a las 18:15 del viernes. Ya está en comisiones.

El proyecto llegaría a cumplir los tiempos y el oficialismo tiene los números necesarios en comisiones y en el recinto para aprobarlo en la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves. Los martes y los miércoles sesionan las comisiones para dar despacho por lo que el proyecto podría llegar al recinto para ser aprobado por mayoría simple. Despierta Chubut tiene 16 de las 27 bancas. Sin embargo, “todavía no está decidido su tratamiento”, advirtió el fin de semana, uno de los diputados del oficialismo a La Opinión Austral.

Menna estará de licencia

El debate legislativo se desarrollará en un contexto político inestable. Si bien el oficialismo provincial cuenta con mayoría, dirigentes radicales y de la oposición con y sin opinión vinculante en la Legislatura anticiparon su rechazo al proyecto.

El proyecto ya está en comisiones de la Legislatura de Chubut. Jacqueline Caminoa, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Emanuel Coliñir de Arriba Chubut se convirtió en la principal voz opositora dentro de la Legislatura frente al manejo del Gobierno provincial en los acuerdos con Red Chamber y Profand. Planteó que Torres cambió abruptamente de postura porque primero acusó a Red Chamber de incumplimientos y le quitó la planta de Puerto Madryn, y semanas después le otorgó un nuevo acuerdo en Trelew, lo que considera “una contradicción política y ética” y sostuvo que el Ejecutivo oculta información clave y omite la intervención de la Legislatura en convenios que comprometen recursos naturales y permisos pesqueros.

El vicegobernador no estará durante el debate por la ampliación de la pesca.

Por otra parte, el vicegobernador Gustavo Menna comunicó formalmente que no estará presente entre el 3 y el 16 de noviembre, delegando sus funciones al vicepresidente 1º de la Cámara, Luis Juncos.

Nacho Torres pide a la Legislatura dos nuevos permisos de pesca al mismo tiempo que acordó con Red Chamber la construcción de una planta de procesamiento en Trelew.

En las últimas horas, sectores del radicalismo chubutense y del espacio libertario convocaron públicamente a los legisladores a rechazar la ampliación, argumentando que la medida responde a “intereses empresariales y no a criterios científicos o ambientales”.

César Treffinger, legislador chubutense de La Libertad Avanza, lanzó un mensaje a los diputados provinciales con tono intimidatorio, exhortándolos a que no voten el acuerdo de Torres con Red Chamber. “Atención legisladores provinciales de Chubut: Lectura importante de cara a la toma de decisiones, que esta semana dejará en claro cuántos de los 27 son parte del problema y cuántos parte de la solución, como así también… quiénes son los que avalan la corrupción”, disparó en su cuenta de X.

César Treffinger (LLA) y Emanuel Coliñir (La Cámpora), en contra del proyecto de ampliación de permisos de pesca.

El exdiputado provincial y dirigente radical, Manuel Pagliaroni, dijo, en el programa Invencibles del periodista Rodrigo Mansilla, que el Gobierno “parece estar tapando errores con más errores” y consideró que “no hay ningún elemento de análisis que justifique ampliar la cantidad de permisos; al contrario, esto genera conflicto dentro del sector para favorecer, en principio, a una empresa que acaban de castigar echándolos de la ex Alpesca”. A su vez consideró que los legisladores radicales “deberían votar en contra”, y recordó el compromiso del espacio con la transparencia pesquera. En ese marco apuntó contra el funcionario radical Víctoriano Eraso Parodi, firmante del proyecto.

Las cámaras frenan la prospección

La tensión escaló, cuando las principales entidades empresariales del sector pesquero mantuvieron una reunión virtual en la que resolvieron suspender la prospección del langostino prevista para el 12 de noviembre en aguas provinciales.

En un comunicado conjunto, la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara del Golfo San Jorge y la firma Conarpesa expresaron su “extrema preocupación” por los trascendidos que vinculan la entrega de nuevos permisos a Red Chamber Argentina, en el marco de la rescisión del contrato de Alpesca.

Empresarios de la pesca expresaron su “extrema preocupación” ante los trascendidos que indicarían la intención del Gobierno de Chubut de otorgar nuevos permisos de pesca a la empresa Red Chamber Argentina, por Ley o DNU.

“Manifestamos nuestra alarma por la intención del Gobierno de otorgar nuevas licencias a una firma en particular, mientras existen otras empresas que desde hace años esperan una oportunidad similar”, señalaron las entidades, que advirtieron además sobre “riesgos biológicos, inseguridad jurídica y desmedro de la inversión histórica” en el sector.

El pronunciamiento conjunto, considerado el más firme desde el inicio de la gestión de Torres, marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el empresariado pesquero.

Promarsa I, uno de los barcos que operaba Red Chamber que ahora pido Profand.

En la previa al zoom, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, dijo a La Opinión Austral se oponen “a cualquier medida que no cumpla con los protocolos de sustentabilidad ni con las evaluaciones biológicas necesarias. Hay que cuidar el esfuerzo pesquero y el recurso, porque lo que se hace hoy tiene impacto directo sobre el futuro del sector”.

Paro pesquero

El rechazo al proyecto no se limita al empresariado. Los sindicatos marítimos y pesqueros de Chubut emitieron una declaración conjunta en la que repudiaron el proyecto de ley 131/2025 por “carecer de sustento biológico y consenso”.

“Hemos tenido muy malas experiencias en la provincia de leyes votadas entre gallos y media noche”, dijeron la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Chubut.

Advirtieron que, si la Legislatura avanza en su aprobación, podrían convocar a un paro total de actividades por tiempo indeterminado. Firmaron el documento los gremios SICONARA, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y el STIA Chubut, entre otros.

Profand exige entrega de buques en Madryn

En paralelo, la empresa Pesquera Deseado S.A.U., filial del grupo español Profand, envió una nota a la Secretaría de Pesca que conduce Andrés Arbeletche y al Comité de Administración de Alpesca intimando la entrega inmediata de los buques y activos comprendidos en el contrato de arrendamiento con opción de compra firmado el 30 de septiembre de 2025.

El escrito menciona específicamente a los buques Promarsa I, Promarsa III y Cabo Vírgenes, con sus permisos y cuotas, y advierte que el retraso en la entrega “impacta directamente en la operatividad y sostenibilidad económica” de la empresa. El reclamo se da en el marco de un complejo proceso de traspaso tras la salida de Red Chamber Argentina del predio de la ex Alpesca, en Puerto Madryn, donde operaba desde 2015.

Red Chamber, la denuncia en EE.UU. y la intervención de la embajada

El conflicto entre Red Chamber y la provincia escaló a nivel internacional en septiembre, cuando, según reveló el diario La Nación en una nota escrita por Paula Urien, la compañía estadounidense demandó en la Justicia de California a Profand SL y Pesquera Deseado SAU, acusándolas de espionaje empresarial, conspiración y corrupción.

En la presentación judicial, la empresa mencionó al entonces ministro de Economía y actual Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, a quien atribuía haber solicitado un pago de 6,5 millones de dólares en “B-money” para garantizar la continuidad operativa.

Meiszner negó “de manera categórica y absoluta” las acusaciones y anunció acciones legales contra quienes difundieron esas versiones. “Jamás participé ni toleré prácticas irregulares”, dijo a La Nación.

La demanda llevó a que la Embajada de Estados Unidos en Argentina tomara conocimiento del caso y solicitara información a la Cancillería, en atención al involucramiento de una empresa norteamericana.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, hablando con los trabajadores de Red Chambler, el día en que la Provincia tomó posesión de la planta.

Finalmente, Red Chamber y el gobierno provincial acordaron cerrar el conflicto: la firma habría desistido de las acciones judiciales y anunció una inversión de US$70 millones para construir una planta pesquera en Trelew, con el compromiso de generar empleo local y agregar valor a la producción. Pero el sector pesquero de Chubut quedó en medio de un tormenta.