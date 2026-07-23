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El acto de inauguración fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili. También participaron la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; el presidente de la Asociación Vecinal de Abel Amaya, Roberto García; el gerente de Camuzzi en Comodoro Rivadavia, Pablo Esponda; integrantes del gabinete municipal y vecinos del sector.

El acto contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; la subsecretaria de Infraestructura Clarisa Méndez; el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Abel Amaya, Roberto García; el gerente de la empresa Camuzzii, Pablo Esponda; miembros del gabinete municipal; y vecinos.

La primera etapa de los trabajos abarcó las manzanas 29, 30, 31, 32 y 64, con la instalación de 850 metros de cañerías para abastecer a 60 familias. La inversión destinada a esta instancia alcanzó los $161.394.436,37, mientras que el contrato total de la obra supera los $486 millones.

Durante el acto, Macharashvili destacó el trabajo conjunto entre los vecinos, las áreas técnicas municipales y la empresa Camuzzi para concretar el proyecto.

“Esta obra fue gestionada por los vecinos y se pudo lograr con el gran trabajo tanto de las áreas técnicas del Municipio como de la gerencia y los equipos de Camuzzi. El gas es una necesidad para todos los vecinos, más aún en estas latitudes”, expresó.

El intendente sostuvo además que la ampliación forma parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana y adelantó que se ejecutarán nuevas obras mediante convenios con la distribuidora de gas.

“Vamos a ir realizando, paso a paso, todas las mejoras necesarias para que los vecinos puedan vivir mejor”, afirmó.

“Vamos a realizar, paso a paso, todas las mejoras necesarias para que los vecinos puedan vivir mejor”, expresó el intendente Macharashvili.

“Cumplimos con la palabra”

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez, remarcó que la concreción de la obra representa el cumplimiento de un compromiso asumido con los vecinos.

“Cumplimos con la palabra empeñada y llegamos con hechos concretos. Esto les da a los vecinos la tranquilidad de que se continuará avanzando”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por el personal técnico municipal y los equipos de Camuzzi, y valoró el rol de la Asociación Vecinal en la articulación con la comunidad.

El agradecimiento de los vecinos

El presidente de la vecinal, Roberto García, agradeció el acompañamiento del Municipio y aseguró que continuarán trabajando para que más familias del barrio puedan acceder al servicio.

“Tenemos en marcha un proyecto muy lindo para seguir trabajando todos juntos por el gas para el barrio y dignificar a nuestras familias. Estamos muy agradecidos”, sostuvo.

Referentes del barrio, indicaron que continuarán trabajando en conjunto con el municipio.

En la misma línea, Carolina Arias, una de las vecinas impulsoras de la iniciativa, manifestó su satisfacción por la concreción de esta primera etapa.

“Ver esta inauguración me pone muy contenta y me llena de orgullo. Fue un trabajo muy difícil, pero ya logramos que se concrete la primera etapa. Mi deseo es que este barrio cuente con todo lo necesario para que todos podamos vivir mejor”, concluyó.