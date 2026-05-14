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La reciente marejada que golpeó la costa de Comodoro Rivadavia dejó importantes daños en el puerto y obligó a evaluar el impacto sobre distintas estructuras del muelle. Desde la administración portuaria brindaron detalles sobre las consecuencias del fenómeno y remarcaron que la intensidad del oleaje superó lo habitual.

En diálogo con FM La Petrolera, Digna Hernando la administradora del puerto explicó que si bien las marejadas suelen generar deterioros menores, en esta oportunidad el avance del agua ocasionó destrozos significativos en la zona operativa.

“Siempre que hay marejadas alguna cosa se deteriora, pero esta vez el agua se llevó los adoquines de la calle del muelle y los sacó completamente de lugar”, señaló.

La funcionaria también describió los daños sufridos por las estructuras de amarre. “Uno de los barcos arrancó hasta la bita que lo sostiene”, indicó, al tiempo que confirmó la rotura de varias defensas del puerto.

Además, relató que la fuerza del mar afectó directamente uno de los accesos del muelle. “El último tablero del muelle perdió la protección y el agua arrancó el tablero. La hoja del medio fue levantada y arrastrada por el mar, a pesar de que era un portón con candado”, detalló.

El turismo y las actividades continúan funcionando

A pesar de los daños ocasionados por la marejada, desde la administración aseguraron que las actividades vinculadas al turismo y al buceo continúan desarrollándose normalmente en Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, remarcaron la importancia de seguir potenciando el puerto como espacio turístico y adelantaron obras previstas dentro del proyecto de urbanización del sector.

“Nos parece importante que el puerto pueda brindar infraestructura para las actividades turísticas”, sostuvo la administradora, quien además confirmó que se proyecta la construcción de una calle entre la zona franca y el astillero.

También adelantó la realización de una nueva bajada para embarcaciones. “Queremos hacer algo más cómodo y adecuado”, expresó.

Obras financiadas con recursos propios

Por último, desde la administración destacaron que las mejoras y trabajos que se realizan en el puerto de Comodoro Rivadavia son financiados íntegramente con recursos propios de la institución.

“El puerto todas las obras que hace las hace con fondos propios”, afirmaron, al tiempo que valoraron el crecimiento del turismo en la zona y el potencial de la fauna marina como atractivo local.

“Siempre creímos que el turismo era para otros lugares, pero la fauna que tenemos es un recurso turístico muy importante. Incluso nosotros mismos no nos permitíamos disfrutar de esto”, concluyó.