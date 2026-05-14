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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este miércoles el desendeudamiento total de la provincia con el Fondo Fiduciario de las Provincias tras firmar junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

La reunión se realizó con la participación del intendente de Rawson, Damián Biss, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, quienes acompañaron las gestiones impulsadas por el Ejecutivo provincial ante el Gobierno nacional.

El acuerdo establece un mecanismo de compensación de obligaciones entre Chubut y el Estado nacional y habilita la continuidad de obras consideradas estratégicas para la infraestructura vial y energética de la provincia.

Acuerdo entre Chubut y Nación

El REOR, enmarcado en el Decreto Nacional 969/2024, permite cancelar obligaciones recíprocas entre ambas administraciones. Con la firma de esta última modificación, el Gobierno provincial confirmó la cancelación total de la deuda que mantenía con el Fondo Fiduciario de las Provincias.

Según informó el Ejecutivo chubutense, el convenio también garantiza el avance de obras de infraestructura vial, entre ellas el inicio de la Doble Vía Trelew – Rawson sobre la Ruta Nacional 25, una vez finalizada la última etapa de la Doble Trocha de la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew.

Tras el encuentro, Torres señaló: “Seguimos transformando las deudas acumuladas durante años de desidia y abandono, en infraestructura estratégica que mejora la calidad de vida de todos los chubutenses”.

El mandatario agregó además que “con responsabilidad fiscal y una administración ordenada, Chubut puede recuperar obras fundamentales que durante años estuvieron paralizadas”.

Las obras viales

La firma de este nuevo entendimiento se suma a los acuerdos alcanzados en septiembre de 2025 entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Ignacio Torres, cuando ambas administraciones compensaron deudas por $100.000 millones en el marco del mismo régimen.

En aquel convenio, Chubut asumió la ejecución y el desarrollo de distintas obras viales nacionales dentro de la provincia. Entre ellas, la obra de la Ruta Nacional 40 en el tramo comprendido entre el empalme de la Ruta Nacional 26 y el empalme con la Ruta Provincial 23.

También se incluyeron la Autovía Madryn – Trelew, la obra Malla 632 – Crema II sobre la Ruta Nacional 40 y el Sistema Modular de la Ruta Nacional 3 en el tramo del empalme con la Ruta Provincial 27.

Además, el acuerdo firmado en 2025 contempló la cancelación de la deuda del Estado nacional vinculada a obras de vivienda en Chubut.

Gestiones por la Estación Transformadora Legua 7

Durante la reunión mantenida con funcionarios nacionales, Torres y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, avanzaron además en gestiones relacionadas con la activación de la Estación Transformadora Legua 7.

La obra forma parte de los proyectos energéticos previstos para la región cordillerana y apunta a acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo productivo de esa zona de la provincia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la infraestructura energética resulta necesaria para fortalecer el sistema de distribución eléctrica en distintas localidades de la cordillera chubutense.

El alcance del REOR

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas fue implementado por el Gobierno nacional para ordenar deudas y acreencias entre Nación y provincias mediante compensaciones administrativas y financieras.

En el caso de Chubut, el mecanismo permitió avanzar en acuerdos vinculados al saneamiento financiero provincial y al traspaso o ejecución de obras públicas consideradas prioritarias.

El Ministerio de Economía de la Nación había informado previamente que el objetivo del régimen es “buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”.

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