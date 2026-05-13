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A más de dos décadas de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, su madre, María Millacura Llaipen, volvió a expresar públicamente su dolor, su enojo y su desconfianza hacia la Justicia y las fuerzas de seguridad, en el marco de las excavaciones y pericias que se llevan adelante en el cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia.

Foto exclusiva de La Opinión Austral. Avanza la búsqueda de Iván Torres: el EAAF excava tumbas NN en Comodoro Rivadavia.

Las tareas son realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense y buscan identificar restos enterrados como NN, en una causa que continúa abierta y que mantiene en vilo a la familia de Iván Torres desde octubre de 2003.

“Yo pedí estas pericias hace dos años”

Millacura aseguró que fue ella quien impulsó el pedido para que se realizaran estos procedimientos, luego de una reunión mantenida junto a abogados de la Defensoría de la Nación y personal de Gendarmería.

Según relató, en ese encuentro se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso y entierro de cuerpos sin identificar.

“Yo lo solicité hace dos años atrás. En Gendarmería tenían un expediente con los cuerpos en el cementerio y habían encontrado una serie de irregularidades en la Policía. Se llevaban cuerpos al cementerio, buscaban cajones en la Municipalidad y los enterraban como NN”, denunció.

María Millacura Llaipen volvió a reclamar justicia por la desaparición forzada de su hijo Iván Torres, a más de 22 años del hecho.

Duras críticas a la Policía y a la Justicia

Durante una entrevista brindada a Radio del Mar, la madre de Iván apuntó directamente contra sectores policiales, judiciales y políticos, a quienes responsabilizó por la falta de avances concretos en la investigación.

“La Policía mata, destruye, es una mafia total. La mafia de los milicos, de los jefes de Policía, de los jueces, de los fiscales, de los políticos judiciales y federales. No quieren que se sepa la verdad”, expresó.

Además, cuestionó el momento en que comenzaron las actuales pericias y consideró que las medidas llegan demasiado tarde.

“Lo dejaron pasar dos años y ahora vienen con esta tontería, cuando ya sacaron cantidad de cuerpos del cementerio. Ahora recién vienen cuando ya dieron lugar para que saquen todo y no encuentren nada. La verdad que da náuseas”, afirmó.

Las pericias en el cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia buscan identificar restos enterrados como NN en el marco de la causa por Iván Torres.

“Ya no le creo nada a nadie”

Millacura también reveló que pudo conversar con integrantes del equipo de antropología forense y que les transmitió personalmente la profunda desconfianza que mantiene sobre el proceso judicial.

“Claro que se lo dije. Yo ya no le creo nada a nadie, porque la corrupción está tan grande que todavía no se combate nada, y más en Comodoro Rivadavia”, manifestó.

La mujer insistió en que el caso de su hijo continúa rodeado de encubrimientos y sostuvo que durante todos estos años nunca se investigaron las hipótesis que ella planteó desde un principio.

La hipótesis de que Iván sigue con vida

En otro tramo de la entrevista, Millacura reiteró una de las teorías que sostiene desde hace años: que Iván Torres no murió y que habría sido trasladado fuera del país.

“A mi hijo lo traficaron, lo vendieron. Yo siempre digo que investiguen y nunca investigaron”, aseguró.

Incluso recordó un episodio ocurrido en 2019, cuando creyó reconocer a su hijo en un video grabado dentro de una cárcel de Paraguay.

“Mirando un video en YouTube encontré las fotos de mi hijo en una cárcel de Asunción del Paraguay. Él trataba de ponerse adelante para ser visto. Yo envié esas imágenes hasta la mismísima Corte Interamericana para que hagan algo, pero nadie hizo nada”, relató.

Pese al paso del tiempo, Millacura afirmó que mantiene intacta la convicción de que Iván continúa con vida.

“Con vida se lo llevaron y con vida me lo tienen que traer. Yo siento a mi hijo vivo”, sostuvo.

María aseguró que continuará reclamando hasta conocer qué ocurrió con su hijo Iván Torres.

La condena al Estado argentino

La madre de Iván también recordó que en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres.

Sin embargo, denunció que aún persisten incumplimientos vinculados a esa sentencia internacional.

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“La Corte condenó al Estado argentino y todavía están en etapa de incumplimiento. Yo no los voy a dejar en paz hasta que cumplan. Quiero que investiguen los hechos y que los responsables vayan presos”, reclamó.

Un caso emblemático de desaparición forzada en democracia

Iván Eladio Torres desapareció el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, luego de haber sido detenido por efectivos policiales.

Con el paso de los años, el caso se convirtió en uno de los antecedentes más emblemáticos de desaparición forzada en democracia en Argentina y derivó en la condena internacional al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A más de 22 años del hecho, la familia continúa reclamando verdad, justicia y respuestas sobre el paradero de Iván Torres.