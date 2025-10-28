Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia impulsa el turismo náutico con nuevas oportunidades de avistaje de ballenas y actividades marítimas. Se trata de un plan estratégico que incluye a, mediano y largo plazo, la construcción de dos marinas deportivas, lo que potenciará aún más la actividad náutica en diferentes puntos de la ciudad.

El gerente de Comodoro Turismo explicó el plan estratégico a los concejales de la ciudad.

Fortalecer la oferta turística

El proyecto busca habilitar un espacio en la costanera para embarcaciones de prestadores turísticos, facilitando excursiones marítimas y avistajes de ballenas sei. La iniciativa, que será sometida a votación en la próxima sesión legislativa, apunta a captar hasta 30.000 turistas anuales y consolidar a la ciudad como un destino emergente en turismo marítimo.

Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, se reunió, este martes, con los concejales para fundamentar los alcances de la ordenanza que contempla la creación de estos espacios específicos para la bajada y subida segura de embarcaciones autorizadas en la costanera local, dedicadas al avistaje de la ballena sei.

Carrasco destacó la importancia del proyecto: “Este es un primer paso para lo que queremos que sea una actividad pujante, con un impacto económico positivo para nuestra ciudad. Estamos en condiciones de ofrecer experiencias seguras y atractivas a los visitantes”.

Innovación y crecimiento: una apuesta sólida para la economía local

La creación de un espacio específico para embarcaciones permitirá una operación segura y eficiente, además de contar con servicios como centros de informes y vestuarios en desarrollo. Con solo cinco prestadores turísticos actualmente activos, la ciudad se prepara para un verano con excursiones diarias y actividades variadas, incluyendo stand-up paddle, vuelos aéreos y senderismo.

Aunque en un principio se priorizó la bajada en la costanera, el plan a mediano plazo contempla la construcción de dos marinas deportivas que potenciarán aún más la actividad náutica en diferentes puntos de la ciudad. La región, en colaboración con Rada Tilly, busca consolidar un circuito marítimo que promueva el ecoturismo y las excursiones costeras.

“Estamos en la etapa inicial, pero con un gran potencial para convertirnos en un referente en turismo marítimo en la Patagonia” Eduardo Carrasco, gerente del Ente Comodoro Turismo

Futuras infraestructuras y alianzas regionales

Carrasco afirmó que “el turismo náutico y de avistaje de ballenas puede ser un motor económico que genere empleo y nuevas oportunidades para la comunidad”. Y aseguró que la ciudad está preparada “para recibir turismo y contamos con emprendedores que han apiostado para hacer del turismo una fuente de ingreso estable”.

El CONICET realizó una investigación sobre las ballenas sei en Comodoro Rivadavia durante tres años.

El respaldo científico del proyecto

Gracias a estudios del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se confirmó que la especie más abundante en la zona es la ballena sei, en peligro de extinción pero en crecimiento poblacional. Los vuelos y estudios realizados entre 2021 y 2024 evidencian una población aproximada de 2.700 ejemplares en temporada alta, lo que abre nuevas posibilidades para el turismo sostenible.

Mariano Coscarella, investigador del CONICET, resaltó el potencial de la especie: “La temporada de avistaje de ballena sei y la ballena franca austral son opuestas, por lo que nuestros visitantes podrán disfrutar de esta actividad en cualquier momento del año. Esto fortalece la oferta turística de la región”.

“Nuestro trabajo científico respalda el desarrollo de un producto turístico responsable y en armonía con la conservación”

Mariano Coscarella, investigador del CONICET

El investigador del CONICET destacó: “La protección de estas especies y el turismo de naturaleza pueden ir de la mano, siempre que se mantenga el respeto por el medio ambiente”.

Con la implementación de la bajada náutica y el avistaje de ballenas sei, Comodoro Rivadavia se proyecta como un destino de turismo marítimo innovador y en crecimiento. La combinación de ciencia, infraestructura y una oferta diversificada promete fortalecer su economía local y posicionar a la ciudad en el mapa turístico de la Patagonia.