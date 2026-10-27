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Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas en Chubut, luego de reconocer su responsabilidad por los hechos y aceptar un acuerdo de juicio abreviado. La resolución se concretó minutos antes de la audiencia destinada a seleccionar a los integrantes del jurado que debía intervenir en el juicio.

El acuerdo fue alcanzado por la Fiscalía, representada por el fiscal Nicolás Vasiliev, con el aval de la querella particular y la conformidad de la defensa. El imputado admitió los hechos por los que había sido acusado y aceptó la pena acordada en el marco de este procedimiento.

De acuerdo con la acusación, los abusos ocurrieron de manera reiterada entre abril de 2015 y el 14 de agosto de 2020, en viviendas de dos localidades de la zona cordillerana. El hombre mantenía una relación de pareja con la madre de las niñas y aprovechó el vínculo familiar y la convivencia con las víctimas.

La causa fue encuadrada como abuso sexual triplemente agravado por el acceso carnal, por la condición del acusado como encargado de la guarda de las niñas y por haber cometido los hechos contra menores de 18 años aprovechando la situación de convivencia.

El testimonio de las niñas durante el proceso judicial

Durante el proceso se priorizó el interés superior de las niñas y su derecho a ser escuchadas, con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar su revictimización.

Al ser consultada sobre la denuncia y el avance de las actuaciones judiciales, una de las niñas manifestó que comprendía los alcances del proceso y estaba de acuerdo con la decisión. También expresó que esperaba que lo ocurrido sirviera para evitar que otros menores atravesaran una situación similar.

“Para que ningún otro nene sea abusado sexualmente por un adulto”, manifestó.

La madre de las víctimas también se refirió al significado de la condena y al camino que debieron recorrer sus hijas. Si bien consideró que los 12 años de prisión no alcanzan a dimensionar el daño causado, sostuvo que la resolución representa una reparación para ellas.

“Sinceramente la pena de doce años no es nada, pero también es reparadora para mis hijas, porque sé que a partir del momento que se haga efectiva la condena él comenzará a cumplirla”, expresó.

La mujer destacó, además, que sus hijas hayan podido hablar y que sus testimonios fueran escuchados durante el proceso judicial.

“Hoy puedo ir a ver a mis hijas a los ojos y decirles: ‘Hijas, se logró, se hizo justicia porque yo las escuché, y ustedes se hicieron escuchar y pudieron hablar, y no tuvieron que seguir atravesando toda esta situación’”, manifestó.

En relación con las consecuencias que persisten, la madre señaló que los abusos continúan teniendo un impacto en la vida de las niñas.

“Mis hijas tienen consecuencias hasta el día de hoy, porque esto no se sana; se aprende a vivir con esto. Les robó su inocencia.”, señaló.

Protección de derechos

En la difusión del caso se resguardaron los datos personales y filiatorios del condenado, así como las referencias geográficas específicas, para proteger la identidad y la intimidad de las niñas. Ante el conocimiento de una posible situación de abuso, se recomienda priorizar la seguridad física y emocional de la víctima y comunicar lo ocurrido a las autoridades judiciales para activar los mecanismos de intervención correspondientes.

En Chubut, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) brinda acompañamiento profesional a niños, niñas y adolescentes, así como a sus adultos de referencia, durante el proceso judicial. La intervención puede realizarse por derivación de la Fiscalía o mediante demanda espontánea.