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La provincia de Chubut atraviesa un nuevo capítulo de tensión en el conflicto docente, marcado por masivas movilizaciones en distintas ciudades y una instancia de negociación clave que podría definir el rumbo de la crisis salarial en el sector educativo.

Durante el fin de semana, miles de trabajadores de la educación salieron a las calles en localidades como Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno y a la conciliación obligatoria aceptada por los gremios. La protesta expuso el creciente malestar en el sector y dejó en evidencia una fractura entre las conducciones sindicales y las bases docentes.

Protestas masivas y rechazo a la conciliación

El protagonismo de los docentes autoconvocados fue uno de los aspectos más destacados de las movilizaciones. A pesar del marco de conciliación obligatoria, decidieron manifestarse de igual manera, cuestionando la legitimidad del proceso.

Desde Comodoro Rivadavia, el periodista Saúl Herkovichi describió a Telediario Digital, un escenario de fuerte descontento: los trabajadores consideran que la conciliación es “engañosa” y que no responde a las demandas reales del sector.

En la misma línea, María Alejandra Soto, secretaria general de ATECH Regional Sur, sostuvo que la oferta del Gobierno es “lamentable, vergonzosa y totalmente insuficiente”, y remarcó la necesidad de una recomposición salarial acorde al contexto económico.

Durante el fin de semana se realizaron movilizaciones en diferentes localidades de Chubut. FOTO: ADNSUR

Salarios en crisis y reclamos unificados

El eje del conflicto es el deterioro del poder adquisitivo docente. Según indicaron desde el sector, un docente que recién se inicia percibe alrededor de 760 mil pesos, una cifra muy por debajo de la canasta básica en la región patagónica.

Además, los trabajadores denuncian una fuerte desigualdad en la distribución de los aumentos, señalando que otros sectores vinculados a cargos políticos habrían recibido incrementos superiores.

Ignacio Rivero, secretario de comunicación gremial, explicó que el malestar se arrastra desde el año pasado, con una inflación acumulada que supera ampliamente los aumentos otorgados. “Hay un cansancio generalizado”, afirmó, y cuestionó las negociaciones salariales actuales al considerarlas insuficientes.

Paritaria clave en Rawson

En este contexto, este miércoles se concreta una nueva audiencia entre el Gobierno provincial y los cinco gremios docentes en la sede de Vialidad Provincial en Rawson, en el marco de la segunda instancia de conciliación obligatoria.

Desde el sector sindical, las expectativas están puestas en que el Ejecutivo presente una oferta superadora que permita avanzar hacia un acuerdo. Guillermo Spina, referente del SITRAED, planteó la necesidad de alcanzar “un principio de solución y previsibilidad” frente al deterioro de los ingresos.

Uno de los reclamos centrales es que ningún docente perciba menos de un millón de pesos de bolsillo como salario inicial. Actualmente, el sueldo básico ronda los 300 mil pesos, lo que evidencia, según los gremios, un fuerte desfasaje frente al costo de vida.

La concentración en Comodoro se realizó en la Plaza San Martín. FOTO ADNSUR.

Unidad gremial y tensión política

A diferencia de otros momentos, los cinco gremios docentes mantienen una postura unificada, lo que fortalece su posición en la negociación. Sin embargo, el conflicto se desarrolla en un contexto marcado por la ratificación de la educación como servicio esencial a nivel nacional, lo que impone nuevas condiciones ante eventuales medidas de fuerza.

Desde el Gobierno provincial anticiparon que trabajan en una propuesta “real y posible”, buscando equilibrar las demandas del sector con la situación de las cuentas públicas.

El resultado de la reunión será determinante para definir si el conflicto docente en Chubut encuentra un camino de solución o si, por el contrario, se profundiza en las próximas semanas, con impacto directo en el sistema educativo y en la comunidad.