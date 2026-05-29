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Una cooperativa fundada en 1933 en la Patagonia, que presta servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento en la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia, cerró en 2025 el mejor balance de su historia y recibió el aval unánime del sector energético nacional. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia superó años de desequilibrios financieros, regularizó una deuda histórica con el mercado eléctrico mayorista y atravesó una auditoría integral impulsada por el propio Municipio, que confirmó su ordenamiento administrativo, financiero y operativo.

Tras un exhaustivo análisis, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio por concluida una auditoría integral sobre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), prestadora de los principales servicios públicos de la ciudad. El proceso, impulsado mediante resolución oficial, abarcó cuatro ejercicios contables completos, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024, y arrojó un diagnóstico que el Ejecutivo municipal calificó como positivo en términos administrativos, de ordenamiento y operativos.

En 2025, en tanto, la SCPL cerró un balance histórico con superávit económico, lo que la posiciona como una cooperativa de referencia a nivel nacional. El sector energético y cooperativo nacional lo ratificó: referentes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda. (FECHCOOP) y la Cooperativa de Servicios Públicos (CALF), hoy la cooperativa con base en Neuquén más grande de Argentina, destacaron el cumplimiento de los compromisos, su solidez financiera y su posicionamiento como una de las cooperativas más importantes del país.

Además, la SCPL avanza con obras hídricas estratégicas. A comienzos de mayo, el gobernador Ignacio Torres recorrió el pozo C-102, correspondiente a la primera etapa de la obra. En esa oportunidad, sostuvo que “volvimos a perforar tres pozos que le darán agua a un equivalente de 5.000 familias en la Zona Norte de Comodoro” y encuadró el proyecto dentro de “un plan hídrico para brindarle al sur de nuestra provincia algo tan esencial e importante como el acceso al agua”.

El cierre de la auditoría fue otro paso en el ordenamiento integral de la SCPL de Comodoro. El trabajo técnico estuvo articulado en ejes que incluyeron la revisión de los conceptos incorporados en la facturación a usuarios, el análisis de la relación contractual con proveedores estratégicos como CAMMESA y la Provincia del Chubut, y el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por auditorías anteriores, en particular las del Tribunal de Cuentas Municipal y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Lo que encontramos fue una cooperativa con un grado importante de ordenamiento administrativo y financiero”, señaló el intendente Othar Macharashvili. Sintetizó el resultado del proceso con énfasis en el plano institucional: “Lo importante es que hoy hay documentación, procedimientos y capacidad de control sobre la prestación de servicios públicos esenciales para la ciudad. La SCPL es una institución histórica de Comodoro y ha sido clave en el desarrollo de nuestra ciudad, en todas las etapas y con un rol central”.

El presidente de la SCPL, Franco Domizzi, consideró que “los resultados de la auditoría fueron muy positivos y ratifican el enorme trabajo de reordenamiento que llevó adelante la SCPL en los últimos años. Hoy podemos decir con tranquilidad que la cooperativa tiene sus cuentas en orden, que ha cumplido con sus obligaciones y que logró consolidar una administración seria y responsable, algo fundamental para brindar previsibilidad tanto a los socios como a los usuarios”.

Sostuvo que “las conclusiones de la auditoría permiten consolidar un proceso de trabajo sostenido que involucró mejoras administrativas, financieras y operativas en todas las áreas de la cooperativa. Este logro es el fruto de un largo proceso de organización y planificación que se inició en 2019, cuando esta gestión asumió el mando de la institución”.

El visto bueno de CAMMESA

El punto de mayor peso institucional del informe fue la verificación de la relación con CAMMESA. La auditoría confirmó que la SCPL regularizó su vínculo con el mercado eléctrico mayorista mediante acuerdos sucesivos firmados en 2018, 2022 y 2025, cumpliendo regularmente con los pagos durante todo el período auditado y manteniendo al día la facturación corriente.

El último acuerdo, enmarcado en el Decreto 186/2025, estableció un esquema de 72 cuotas con doce meses de gracia, otorgando a la cooperativa el horizonte de previsibilidad financiera que necesitaba para planificar inversiones y sostener la calidad de los servicios. El capital de trabajo de la institución cerró el último ejercicio en terreno positivo, con $13.785 millones, después de años de valores negativos.

El gerente de Administración y Finanzas de CAMMESA, Juan Carlos Trotta, destacó el orden y el cumplimiento. Expresó que “la Cooperativa de Comodoro Rivadavia ha demostrado una actitud responsable. Ha realizado todos los acuerdos que permitió la normativa y actualmente está pagando la facturación corriente, por lo que se encuentra en una situación de cumplimiento perfecto con el mercado”.

Trotta explicó que el cumplimiento de las distribuidoras resulta hoy indispensable para sostener el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional, dado que CAMMESA afronta costos de generación, transporte, importación de energía y combustibles. “La actitud de la SCPL se enmarca en una recuperación global que tuvieron las cooperativas del país”, agregó, y destacó que las cooperativas eléctricas “han demostrado responsabilidad” frente al complejo escenario del mercado eléctrico nacional.

FACE: una de las cooperativas más importantes del país

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), José Álvarez, ponderó el proceso de la SCPL en el contexto del cooperativismo eléctrico nacional. “Luego de un arduo trabajo en el que participaron dirigentes cooperativos de todo el país, logramos regularizar las deudas con CAMMESA y estabilizar el mercado. Cada cooperativa hizo un reordenamiento económico para poder cumplir y estar al día con la compra de energía”, expresó.

Con respecto a la cooperativa comodorense, Álvarez sostuvo que “sin duda la SCPL ha hecho un trabajo muy importante. Hubo predisposición para cumplir con el pago y eso permitió alcanzar un ordenamiento financiero que hoy le da previsibilidad”. El dirigente también indicó que las auditorías realizadas por el INAES arrojaron resultados satisfactorios y valoró que la SCPL continúe posicionándose como “uno de los actores más importantes de Comodoro Rivadavia, de Chubut y también una de las cooperativas más importantes del país”.

FECHCOOP: un ejemplo de eficiencia y cercanía con los vecinos

La presidenta de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (FECHCOOP), Valeria Lewis, destacó a la SCPL como referencia dentro del cooperativismo provincial y nacional. “La cooperativa de Comodoro es un ejemplo de eficiencia y de cercanía con los vecinos. Siempre está acompañando a los usuarios, proponiendo planes de pago y sosteniendo el diálogo con la comunidad”, sostuvo.

Lewis ponderó especialmente el esfuerzo de regularización con CAMMESA: “Es absolutamente meritorio que la Cooperativa de Comodoro, siendo una de las principales cooperativas de servicios públicos del país, hoy esté cumpliendo y honrando esa deuda y, al mismo tiempo, siga creciendo y prestando servicios”. La dirigente también reivindicó el modelo cooperativo de Chubut en su conjunto, al destacar que las entidades “han sobrevivido, prestando servicios y reinvirtiendo permanentemente en mejorar la calidad del servicio para sus comunidades”.

CALF: instituciones hermanas con visión compartida

Leonardo Ferreira, vicepresidente de la Cooperativa CALF de Neuquén, destacó el vínculo histórico que une a ambas instituciones y el lugar que ocupa la SCPL dentro del cooperativismo patagónico. “Ambas son instituciones hermanas, con muchas cualidades en común. Ambas cumplen con sus compromisos con CAMMESA, mantienen sus cuentas saneadas y trabajan con una visión de crecimiento sostenido y responsabilidad hacia sus asociados”, señaló.

Ferreira subrayó la larga trayectoria de intercambio y cooperación entre las dos entidades: “A lo largo de los años hemos desarrollado distintas instancias de sinergia, compartiendo experiencias, herramientas tecnológicas y modelos de gestión que fortalecieron el funcionamiento de ambas entidades. Desde desarrollos vinculados a servicios de internet hasta sistemas de gestión interna que hoy continúan utilizándose, siempre hubo una mirada colaborativa orientada a optimizar y potenciar recursos”.

Desde CALF también remarcaron la importancia de “consolidar alianzas estratégicas entre cooperativas para impulsar proyectos de infraestructura, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, entendiendo que la articulación y el intercambio de experiencias resultan fundamentales para brindar servicios de calidad a las comunidades de la Patagonia”.