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El conflicto entre los trabajadores de temporada de Conarpesa y la empresa volvió a escalar este jueves 16 de julio en Puerto Madryn. Luego de que fracasara la reunión realizada el miércoles entre representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), delegados y directivos de la firma pesquera, los operarios profundizaron las medidas de fuerza con una protesta en uno de los principales accesos al Parque Industrial Pesquero.

Desde las primeras horas de la mañana, los manifestantes llevaron adelante una quema de cubiertas en la rotonda principal de ingreso al parque industrial, a pocos metros de la planta de Conarpesa. Si bien la protesta generó complicaciones en la circulación, los trabajadores permitieron el paso de vehículos particulares y camiones, por lo que el tránsito nunca quedó completamente interrumpido.

Además, anunciaron que, una vez finalizada la manifestación en el acceso al parque, marcharían hacia el edificio de la Municipalidad de Puerto Madryn para visibilizar el conflicto y solicitar una mayor intervención de las autoridades municipales y provinciales.

El conflicto por los 85 trabajadores que debían ser convocados el 15 de julio

La protesta tiene su origen en el reclamo de 85 trabajadores efectivos de temporada que, según el STIA, debían ser reincorporados el pasado 15 de julio, tal como quedó establecido en un acta firmada y homologada por la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Sin embargo, la empresa sostiene una postura diferente. Conarpesa ratificó durante la reunión del miércoles que la convocatoria al personal se concretará recién el próximo 1° de agosto, argumentando que todavía continúan las tareas de acondicionamiento y refacción del frigorífico de Puerto Madryn.

Las diferencias entre ambas partes quedaron expuestas durante el encuentro realizado en las oficinas de la empresa. Según trascendió, la reunión fue breve, estuvo marcada por momentos de fuerte tensión y terminó sin avances, ya que ninguna de las partes modificó su posición.

Desde el sindicato sostienen que la empresa incumple un compromiso formal asumido ante la autoridad laboral y remarcan que el acuerdo fijaba como fecha límite para el alta del personal el 15 de julio.

Reclamo en Conarpesa: denuncian que la empresa no cumplió el acuerdo para convocar al personal.

El conflicto ya había quedado expuesto el miércoles, cuando los trabajadores denunciaron públicamente que la empresa no respetó el acta firmada dos semanas atrás. En esa oportunidad, aseguraron que permanecen en una situación de incertidumbre porque continúan vinculados laboralmente a Conarpesa, lo que les impide acceder al fondo de desempleo, buscar otro empleo o percibir ingresos mientras esperan una convocatoria que no llega.

Muchos de los operarios cuentan con entre 14 y 15 años de antigüedad como trabajadores de temporada y afirman que las demoras en el inicio de las actividades se repiten año tras año. También advirtieron que la falta de alta laboral los deja sin cobertura de obra social, afectando especialmente a quienes atraviesan problemas de salud.

El STIA denunció incumplimiento y los trabajadores profundizan el plan de lucha

El secretario gremial del STIA, José “Pepe” Díaz, reiteró que existe un acta firmada por el representante legal de Conarpesa en la que la empresa se comprometió a reincorporar al personal el 15 de julio.

Según explicó el dirigente, no existen conflictos gremiales que impidan el inicio de la actividad y aseguró que los trabajadores se encuentran en condiciones de comenzar sus tareas desde hace varias semanas.

Tanto el sindicato como los operarios responsabilizan al empresario Fernando Álvarez Castellano por la decisión de postergar el inicio de la temporada. Además, sostienen que la empresa dispone de embarcaciones y capacidad operativa suficiente para comenzar la actividad y cuestionan que parte de la materia prima haya sido derivada previamente a plantas de otras provincias.

Ante la falta de acuerdo y el fracaso de la negociación del miércoles, los trabajadores resolvieron profundizar el plan de lucha. La movilización hacia la Municipalidad de Puerto Madryn busca sumar presión para que las autoridades intervengan en el conflicto y exijan el cumplimiento del acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Mientras tanto, el reclamo continúa con un objetivo que los trabajadores repiten desde el inicio del conflicto: ser reincorporados para volver a sus puestos laborales y cumplir con la temporada de pesca.