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El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, anunció que el Municipio alcanzó un acuerdo con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para reducir el impacto de la actualización de la tarifa eléctrica que comenzará a reflejarse en las facturas.

De acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Austral, el entendimiento se produjo luego de una serie de reuniones entre los equipos técnicos de la Municipalidad y de la cooperativa, en el marco del análisis del traslado a las tarifas del incremento en el costo de la energía mayorista definido por el Gobierno nacional.

Según el intendente el incremento final para los usuarios se ubicará entre el 1,5% y el 6,3%, según la categoría tarifaria y el nivel de consumo, una cifra inferior a la que inicialmente se evaluaba durante el proceso de actualización.

El acuerdo entre el Municipio y la SCPL

Othar Macharashvili explicó el trabajo realizado durante las últimas semanas para revisar el impacto del aumento nacional de la energía.

“Organicé distintas reuniones de trabajo con los equipos técnicos de la Municipalidad y la SCPL, atento a los constantes aumentos del precio nacional de la energía, luego de la audiencia pública donde se atendió cada planteo de nuestros vecinos. Así logramos profundizar el análisis de la incidencia tarifaria y generar herramientas para moderar lo más posible su impacto”.

El intendente también destacó el trabajo conjunto con la cooperativa. “Quiero destacar la responsabilidad de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para trabajar junto al Municipio en pos de alternativas que contemplen la realidad de los comodorenses”.

Según precisó, la revisión permitió disminuir el efecto de la actualización tarifaria para los distintos segmentos de usuarios. “De este modo, para un mismo nivel de consumo energético, el incremento final en la facturación rondará entre el 1,5% y el 6,3%, según la categoría de cada usuario, preservando las distintas bonificaciones para jubilados y pensionados, electrointensivos y tarifa social, que diferencian a nuestra ciudad del resto de las ciudades de la Patagonia”.

Finalmente, sostuvo: “Nuestra prioridad sigue siendo la misma: cuidar el bolsillo de cada vecino, garantizando tarifas justas y razonables, sin dejar de asegurar la continuidad y la calidad de un servicio esencial para Comodoro Rivadavia”.

La SCPL había aclarado que el impacto sería del 4% al 5% para usuarios residenciales

Antes del anuncio del acuerdo con el Municipio, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada había emitido un comunicado para aclarar el alcance de la actualización tarifaria solicitada ante el Ente de Control de los Servicios Públicos (EnCoSeP).

La entidad explicó que el ajuste respondía exclusivamente al traslado del mayor costo de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista y desmintió versiones que indicaban un incremento del 40% en las facturas.

El presidente de la SCPL, Franco Domizzi, señaló que el impacto previsto para los usuarios residenciales se ubicaba entre el 4% y el 5% sobre el monto total de la boleta. “El incremento no va a ser del 40%, como se dice en redes sociales, sino de alrededor de un 5%”.

El dirigente explicó que la actualización corresponde únicamente al aumento del precio mayorista de la energía dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación.

Cómo se calculó la actualización tarifaria

Domizzi explicó que parte de la confusión se originó porque comenzaron a difundirse porcentajes correspondientes a componentes específicos del cuadro tarifario y no al impacto final sobre la factura.

La cooperativa indicó que el pedido presentado ante el EnCoSeP no incorpora aumentos relacionados con otros servicios que presta la institución, como el saneamiento, sino exclusivamente el traslado del mayor costo de abastecimiento eléctrico.

Durante la audiencia pública realizada previamente, se informó que el costo mensual de compra de energía para la SCPL registró un incremento del 66% entre 2024 y 2025 y acumuló un 175% hasta 2026, al pasar de aproximadamente 2.500 millones de pesos mensuales a más de 7.000 millones de pesos, como consecuencia de las modificaciones en los precios mayoristas de la energía.

La actualización tarifaria se realiza mediante el mecanismo previsto por la ordenanza vigente, que contempla la adecuación del componente correspondiente a la compra de energía.

El mayor consumo de invierno también influye en las facturas

La cooperativa recordó que la actualización coincide con los meses de mayor demanda eléctrica en Comodoro Rivadavia.

Domizzi explicó que durante julio y agosto aumenta el consumo debido a las bajas temperaturas y a que numerosos hogares aún no cuentan con acceso a la red de gas natural. “Julio y agosto son los meses más fríos y muchos asociados son electrointensivos porque necesitan calefaccionarse con electricidad. Eso hace que naturalmente aumente el consumo y, por lo tanto, también el monto de la factura”.

En ese sentido, indicó que algunos usuarios pueden recibir boletas de mayor valor por el incremento del consumo propio del invierno, independientemente de la actualización tarifaria.

Beneficios que continúan vigentes

Tanto el Municipio como la SCPL señalaron que el acuerdo mantiene las bonificaciones existentes para distintos sectores. Entre ellas se encuentran los descuentos para jubilados y pensionados; tarifas diferenciales para usuarios electrointensivos sin acceso a la red de gas; beneficios de tarifa social; Programa Conectados destinado a personas en situación de vulnerabilidad y la gratuidad del servicio eléctrico para pacientes electrodependientes, conforme a la legislación nacional.

Según destacó el intendente Macharashvili, estas bonificaciones continuarán aplicándose tras la implementación del nuevo cuadro tarifario.

La cooperativa relanzó una moratoria para usuarios con deudas

En paralelo a la actualización tarifaria, la SCPL informó que volvió a poner en vigencia un plan de regularización de deudas que estará disponible hasta el 31 de agosto. La propuesta contempla refinanciaciones y una condonación parcial de intereses para quienes mantengan facturas impagas.