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El obispo de Comodoro Rivadavia, Jorge Wagner, confirmó que participará de los principales encuentros que encabezará el papa León XIV durante su permanencia en la Argentina y estimó que alrededor de 500 personas de Chubut podrían trasladarse para acompañarlo. La distancia será uno de los principales desafíos para quienes se movilicen desde la Patagonia, ya que el recorrido y la estadía demandarán unos cinco días.

“El Papa viene también como un puente para el diálogo, para el encuentro y para fortalecer la amistad social”, destacó Wagner a La Opinión Austral. León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla encuentros religiosos, sociales e institucionales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su gira apostólica hacia Perú.

En Chubut ya comenzaron a organizarse los traslados. Según explicó Wagner, se prevén micros compartidos entre distintas diócesis, mientras que otras familias y grupos optaron por viajar por sus propios medios. “Va a haber una presencia dentro de lo que es la situación que vivimos y las distancias, que son muchas, porque hay que pensar prácticamente que la gente tiene que estar afuera varios días. Entre lo que dura el viaje en micro y el quedarse, van a ser cinco días”, precisó.

El obispo aclaró que todavía no existe una cifra definitiva de asistentes, aunque calculó que el movimiento podría alcanzar a unas 500 personas. “No tengo un cálculo general, pero va a haber una participación importante dentro de lo que es la distancia que tenemos. De acá, tal vez unas 500 personas pueden llegar a ir”, estimó.

La organización no se limitará a los servicios de transporte coordinados por las diócesis. También habrá personas que se trasladen en vehículos particulares o que aprovechen estadías con familiares en otras ciudades. “Van muchos particularmente, se han organizado. Algunos van en vehículo, otros marchan antes porque tienen familia en Córdoba o en Buenos Aires y entonces aprovechan para viajar”, detalló.

La agenda de León XIV

El lunes 9 de noviembre, el Pontífice visitará el Pequeño Cotolengo “Don Orione” de Claypole y posteriormente celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Durante la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y otro con integrantes de comunidades cristianas y distintas tradiciones religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá un encuentro con religiosos y agentes pastorales. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes, prevista para las 20:15 en el Monumento de los Españoles. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján. Luego continuará su viaje hacia Perú.

“Es muy movilizante”

Wagner subrayó el entusiasmo que genera la llegada del Papa dentro de la comunidad católica y señaló especialmente la expectativa entre los jóvenes. “Es muy movilizante, primero para la comunidad católica, porque nos mueve a lo misionero, también al entusiasmo, a la alegría de la fe, porque él viene a confirmar la fe, a fortalecernos en la fe. Y eso provoca toda esta movida, va entusiasmando”, expresó.

En relación con la vigilia prevista para el martes, sostuvo: “La juventud está muy entusiasmada. Se espera una vigilia muy grande allí, en el Monumento de los Españoles”. El obispo destacó igualmente que la agenda contempla encuentros con distintos sectores de la sociedad y consideró que el alcance de la llegada del Pontífice excederá al ámbito religioso.

“Es para todo el pueblo argentino. El encuentro que el Papa va teniendo trasciende lo católico, porque va con el mundo de las otras religiones, el trabajo, la sociedad civil y también realidades difíciles de la sociedad”, planteó.

Para quienes no puedan trasladarse hasta los lugares donde se desarrollarán los encuentros, las distintas actividades podrán seguirse a través de los medios de comunicación. Wagner afirmó que la presencia de León XIV representa una oportunidad para promover espacios de encuentro y diálogo en el país.

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