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En el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), en España, la feria Conxemar 2026 fue el escenario donde el secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán, y representantes de la empresa Achernar —perteneciente al grupo Iceland Seafood— confirmaron un proyecto de inversión de US$ 6,5 millones para incorporar en Puerto Madryn una línea de elaboración de productos de valor agregado que actualmente funciona en Perú.

La Secretaría de Pesca del Chubut participa del evento junto a representantes del sector privado provincial, con el objetivo de facilitar vínculos comerciales y promover nuevas inversiones.

Brandán destacó la importancia de sostener una agenda activa en este tipo de espacios. “Cada reunión y cada encuentro que tenemos en esta feria nos permite mostrar lo que Chubut produce, pero también escuchar qué está demandando hoy la industria y hacia dónde se dirige el mercado. Ese intercambio es fundamental para nuestras empresas”, señaló.

Por último, el funcionario concluyó: “Vamos a seguir acompañando a nuestros empresarios para que puedan aprovechar estas oportunidades, fortalecer sus vínculos y llevar la producción chubutense cada vez más lejos. La pesca es la actividad provincial que más fuentes de trabajo genera y seguimos trabajando para sostener y potenciar esa realidad”.

Diego Brandán, secretario de Pesca de Chubut en el centro de la imágen, junto a empresarios del sector. FOTO: GOBIERNO DE CHUBUT

Inversión y empleo

La iniciativa, gestionada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, permitirá sumar aproximadamente 100 nuevos puestos de trabajo y ampliar las capacidades productivas de la industria pesquera chubutense.

El proyecto se inscribe en la estrategia provincial de promover una mayor agregación de valor en origen, consolidar el entramado productivo vinculado a la pesca y generar nuevas oportunidades laborales para las familias chubutenses.

“Seguimos avanzando para que los recursos que salen de Chubut generen cada vez más trabajo en la provincia. Tenemos la materia prima y el talento, pero el verdadero salto de desarrollo se da cuando logramos agregar valor acá, transformar nuestros recursos y generar una cadena productiva que cree empleo genuino y abra nuevas oportunidades”, destacó el Gobernador.

En la misma línea, agregó: “No queremos ser solamente una provincia que produce y exporta materia prima: queremos que ese valor quede en nuestra provincia y se traduzca en desarrollo para los chubutenses”.

Posicionamiento

A lo largo de la exposición, la delegación chubutense ratificó el rol protagónico de la actividad pesquera en el mapa económico provincial.

Chubut integra el estand nacional de 150 metros cuadrados bajo la marca “Mar Argentino, salvaje y austral”, un espacio impulsado de manera conjunta con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Consejo Federal Pesquero. Allí, además de mantener rondas de negocios, la provincia promueve su oferta exportable integrada por langostino, merluza, calamar y anchoa, acompañada por exhibiciones de gastronomía regional en vivo para compradores internacionales.