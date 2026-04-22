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Un brutal episodio de violencia sacudió a Comodoro Rivadavia en la madrugada de este miércoles, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en plena vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 en la intersección de las calles La Prensa y Vuelta de Obligado, en inmediaciones del natatorio municipal del barrio Pueyrredón.

Las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que fue atacado a balazos. El conductor murió en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció poco después a causa de las graves heridas sufridas.

Un ataque directo con múltiples disparos

De acuerdo a las primeras pericias, el vehículo presentaba al menos diez impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Personal policial acudió al lugar tras un alerta por detonaciones de arma de fuego y encontró la escena con ambas personas gravemente heridas.

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, confirmó que el hombre fallecido era el conductor del rodado y que su apellido es Nieves, perteneciente a una familia conocida en el ámbito delictivo de la ciudad.

Por el momento, la identidad de la mujer no fue confirmada oficialmente, aunque se supo que aún presentaba signos vitales al momento del hallazgo.

La familia Nieves, en el centro de la investigación

El crimen vuelve a poner en foco a la familia Nieves, un grupo ampliamente conocido en Comodoro Rivadavia por su historial de conflictos, causas judiciales y enfrentamientos con otros clanes.

A lo largo de los años, distintos integrantes de esta familia han estado vinculados a episodios de violencia, robos, homicidios y disputas territoriales en varios barrios de la ciudad.

Incluso, fuentes policiales no descartan que el ataque esté relacionado con viejas rivalidades, en particular con otros grupos con los que mantienen conflictos históricos, lo que refuerza la principal hipótesis de un ajuste de cuentas.

Pericias, cámaras y búsqueda de testigos

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó el relevamiento de pruebas para determinar la mecánica del ataque. Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios que permitan identificar a los autores.

El Ministerio Público Fiscal interviene en la causa y se espera que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre el avance de la investigación y la identificación completa de las víctimas.

Otra madrugada violenta en la ciudad

El doble homicidio no fue el único hecho grave registrado durante la madrugada. Según confirmó la policía, horas antes se produjo otro episodio armado en el barrio Moure, donde un vehículo sospechoso fue perseguido tras un ataque a una vivienda.

Durante ese procedimiento, uno de los ocupantes disparó contra un efectivo policial, lo que derivó en una persecución que terminó con el vuelco del rodado. En ese operativo se secuestraron armas de fuego y otros elementos que serán peritados.

Los investigadores ahora buscan establecer si ambos hechos están vinculados, en una madrugada que fue calificada como “muy movida” por las autoridades policiales.