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Los docentes de Chubut rechazaron la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la conciliación obligatoria y convocaron a un paro para el próximo lunes en las escuelas de toda la provincia. La decisión surgió luego de las asambleas realizadas en los establecimientos educativos y fue ratificada por el Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH).

La definición se conoció tras la reunión paritaria realizada en Rawson entre representantes del Ejecutivo provincial y los sindicatos del sector educativo. Allí, el Gobierno ofreció una recomposición salarial atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con incrementos acumulativos por encima de la inflación al salario básico y una actualización de adicionales docentes.

Qué ofreció el Gobierno de Chubut en la paritaria docente

La propuesta presentada por el Ejecutivo contempló una actualización salarial remunerativa basada en el IPC publicado por el INDEC. Según detallaron las autoridades provinciales, el esquema incluía el índice de inflación más 4 puntos porcentuales para mayo, más 1 punto adicional en junio y otro punto adicional en julio.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el ofrecimiento representaba una recomposición acumulada del 6% por encima de la inflación y una mejora cercana al 15% en el salario básico docente.

Además, el Gobierno propuso una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”, que pasaría a estar vinculado al básico y se ajustaría junto con futuros aumentos salariales.

La audiencia se realizó en el SUM de Vialidad Provincial y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

ATECH confirmó un paro docente para el lunes

Luego de analizar los mandatos escolares enviados desde distintos puntos de la provincia, el Consejo Directivo de ATECH resolvió rechazar la propuesta salarial y avanzar con una medida de fuerza.

“En reunión de Consejo Directivo de ATECH, analizando los mandatos escolares, por mayoría rechazamos la propuesta ofrecida por el Gobierno en el marco de la conciliación obligatoria y declaramos paro el lunes 11 por reapertura de paritaria, para seguir exigiendo recomposición del salario”, informó el gremio a través de un comunicado.

La organización sindical también confirmó que el martes 12 acompañará las acciones convocadas por las universidades en defensa de la educación pública.

“El ataque al sistema público de educación es real, y lo defendemos en unidad”, señalaron desde el gremio docente.

Cómo fue la votación en las escuelas de Chubut

Durante la jornada posterior a la reunión paritaria, los gremios llevaron adelante consultas y asambleas en los tres turnos de las escuelas de la provincia para definir la aceptación o el rechazo de la oferta salarial.

Según un relevamiento difundido entre dirigentes sindicales y docentes, el 87% de los mandatos recepcionados en escuelas de distintas ciudades, localidades y comunas rurales expresó su rechazo a la propuesta presentada por la gestión de Ignacio Torres.

El informe también indicó que un 10% de los docentes todavía no había definido su postura y solo un 3% aceptó el ofrecimiento realizado por el Ejecutivo provincial.

Desde los sindicatos aclararon que se trató de resultados parciales y que todavía restaban mandatos por contabilizar al momento de la difusión de los datos.