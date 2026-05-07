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El Gobierno de Chubut presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes en el marco de la negociación paritaria que mantiene con los trabajadores de la educación. La oferta contempla incrementos remunerativos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una suba del salario básico cercana al 15%.

La reunión se desarrolló este miércoles en el SUM de Vialidad Provincial, en Rawson, con la participación de autoridades del Ejecutivo y representantes de los sindicatos del sector educativo. El encuentro se realizó en el marco de la conciliación obligatoria vigente.

Participaron los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

Cómo es la propuesta salarial del Gobierno de Chubut

La iniciativa presentada por el Ejecutivo provincial prevé una actualización salarial remunerativa basada en el IPC publicado por el INDEC. Según detalló el Gobierno, el esquema toma como referencia el índice de marzo liquidado en abril y suma puntos adicionales durante los próximos meses.

Para mayo, la propuesta incluye el IPC más 4 puntos porcentuales. En junio, contempla el IPC más 1 punto adicional y en julio vuelve a sumar otro punto por encima de la inflación. De esta manera, el ofrecimiento acumula una recomposición del 6% por encima del índice inflacionario.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el impacto total de la propuesta representaría un incremento cercano al 15% en el salario básico docente.

Además, el Ejecutivo ofreció una actualización cercana al 100% del adicional denominado “Recursos Materiales”. Ese ítem duplicaría su valor actual y quedaría atado al salario básico, por lo que también se actualizaría con futuros aumentos salariales.

Los gremios definirán la aceptación o rechazo en las escuelas

Tras la audiencia paritaria, los gremios resolvieron trasladar la propuesta a las escuelas para que los docentes definan su postura mediante asambleas en los distintos turnos.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), el secretario general Martín Pena informó los detalles de la oferta ante los trabajadores presentes luego del encuentro.

“La propuesta es para el mes de mayo 7,4% al salario básico, para el mes de junio es el IPC de abril más el 1% y para julio es el IPC de mayo más el 1%”, explicó el dirigente sindical.

La reunión paritaria estuvo acompañada por una movilización docente en Rawson. Luego de conocerse los detalles de la oferta salarial, algunos manifestantes expresaron su rechazo durante la concentración realizada frente al lugar del encuentro.

Los sindicatos acordaron comunicar este jueves una respuesta formal al Gobierno provincial, luego de finalizar las consultas en cada establecimiento educativo.

El Gobierno destacó la continuidad del diálogo

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta forma parte de una política de recomposición salarial aplicada en distintos sectores de la administración pública.

Además, remarcaron la continuidad de las negociaciones con los gremios y la intención de alcanzar acuerdos en el marco de las instancias institucionales abiertas con el sector docente.

El Gobierno de Ignacio Torres mantiene negociaciones paritarias con diferentes sindicatos estatales en un contexto de actualización salarial atada a la evolución de la inflación.

Mientras avanzaban las consultas en las escuelas, comenzó a circular en Rawson un relevamiento realizado por los gremios docentes sobre la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Según los datos difundidos entre dirigentes sindicales y trabajadores de la educación, el 87% de los mandatos recepcionados en escuelas de distintas ciudades, localidades y comunas rurales expresó su rechazo a la oferta.

De acuerdo al mismo informe, un 10% de los docentes todavía no definió su postura y un 3% aceptó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

La información se difundió a través de correos electrónicos y mensajes enviados entre los secretarios generales de los sindicatos y delegados escolares. Desde los gremios aclararon que se trata de resultados parciales y que aún restan mandatos por contabilizar.

El relevamiento también circuló entre docentes autoconvocados, quienes manifestaron cuestionamientos a la propuesta salarial y plantearon la necesidad de continuar con las medidas de organización dentro del sector educativo.