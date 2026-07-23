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Una intensa y angustiante búsqueda mantiene en vilo este jueves a la comunidad marítima de la Patagonia. Más de 40 embarcaciones pesqueras participan de un amplio operativo de rastrillaje para intentar localizar a un marinero que cayó al mar mientras cumplía tareas a bordo de un buque pesquero frente a las costas de Chubut.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo publicado por medios de la zona, se pudo establecer que el incidente ocurrió en aguas cercanas a Puerto Madryn y, hasta el mediodía, las tareas de búsqueda no habían arrojado resultados positivos. Cada minuto que transcurre incrementa la preocupación entre familiares, compañeros de trabajo y autoridades, que mantienen desplegado un importante operativo sobre la zona donde el hombre fue visto por última vez.

El tripulante desaparecido es oriundo de la localidad rionegrina de Sierra Grande y se desempeñaba a bordo del pesquero Cabo Vírgenes cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, cayó al agua.

Las circunstancias exactas del hecho aún no fueron esclarecidas y forman parte de la investigación que se encuentra en desarrollo. Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial detallando cómo ocurrió el accidente ni las condiciones en las que el trabajador terminó en el mar.

Se aguarda por el arribo de aviones de Prefectura Naval desde Viedma. FOTO: PESCARE

La alerta se activó gracias a la rápida reacción de uno de sus compañeros de tripulación, quien advirtió la caída y dio aviso inmediatamente al resto de la embarcación. Esa comunicación permitió iniciar una respuesta prácticamente inmediata y movilizar a las unidades pesqueras que se encontraban operando en las inmediaciones.

Según la información conocida hasta el momento, fueron los propios barcos que desarrollaban tareas de pesca en la zona los primeros en modificar su rumbo para colaborar con la búsqueda, concentrando esfuerzos en el sector donde se produjo la desaparición.

Con el paso de las horas, el operativo fue ampliándose hasta reunir alrededor de 40 embarcaciones que realizan tareas de observación en superficie, recorriendo sistemáticamente el área con la esperanza de hallar al tripulante.

Barcos en la costa de Chubut. FOTO: LU17

Mientras tanto, se aguardaba el arribo de unidades de la Prefectura Naval Argentina, organismo que asumirá la coordinación integral del operativo una vez que llegue al lugar del incidente.

Será la fuerza federal la encargada de establecer la cuadrícula oficial de búsqueda, organizar el trabajo de las embarcaciones participantes y definir las estrategias de rastrillaje conforme a las condiciones meteorológicas, las corrientes marinas y el tiempo transcurrido desde la desaparición.

La labor de los rescatistas se desarrolla en un contexto especialmente complejo. Sobre gran parte de la provincia de Chubut rige un alerta amarilla por lluvias persistentes, fenómeno que afecta la visibilidad y dificulta las maniobras de navegación en alta mar.

En ese escenario, el trabajo de búsqueda demanda una coordinación precisa entre todas las embarcaciones involucradas. La combinación de oleaje, precipitaciones y escasa visibilidad representa un desafío adicional para quienes participan del operativo, donde cada decisión puede resultar determinante.