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A casi una semana de la muerte de Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia, el dolor de su familia comienza a expresarse públicamente. En las últimas horas, su hermana mayor, Lara Millán, compartió un desgarrador mensaje que conmovió a la comunidad.

“Hoy estoy rota. Me duele el alma después de todo lo que pasó”, escribió la joven al inicio de una publicación que rápidamente se viralizó. En sus palabras, reflejó el impacto profundo que le dejó la pérdida y la dificultad de asimilar la ausencia del niño.

Ángel y su hermana mayor, Lara.

“Me duele despedirme de mi angelito, me duele aceptar que no lo voy a volver a ver, que no voy a poder llevarlo al jardín, sacarlo a pasear, compartir un helado o simplemente estar con él”, expresó.

En otro tramo del mensaje, también pidió respeto ante las versiones que circularon tras la muerte del menor. “Me duele leer cosas que no son verdad, me duele que se hable sin saber. Ángel era amado, cuidado y nunca estuvo solo”, afirmó, al tiempo que remarcó que el niño siempre estuvo “rodeado de amor”.

Uno de los pasajes más impactantes es cuando la joven expresa el sentimiento de culpa que la atraviesa: “Me duele imaginar que pudo haber sufrido, me duele no haber estado ahí para protegerlo. Y aunque sé que hay cosas que no estaban en mis manos, no puedo evitar sentir que le fallé como hermana mayor”.

La despedida cierra con un pedido que también se replica en gran parte de la comunidad: justicia. “Ojalá puedas perdonarme, mi amor. Ojalá estés en paz. Te voy a amar toda mi vida. Solo deseo que se haga justicia por mi angelito”, concluyó.

Ángel López.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que el niño sufrió las lesiones que le provocaron la muerte. La causa mantiene como una de sus principales hipótesis la de homicidio, en medio de un fuerte debate público por las decisiones previas en torno a su cuidado.

En ese contexto, también cobraron relevancia denuncias anteriores por presuntas situaciones de violencia. Un informe oficial elaborado en 2025 advertía sobre un escenario de vulnerabilidad, con episodios de violencia psicológica, física y económica que hoy vuelven a ser analizados en el marco de la causa.