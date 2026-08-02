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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, compartió este domingo un emotivo mensaje por el primer cumpleaños de su hijo Victorio, fruto de su relación con la abogada santacruceña Ornella Costa.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial recordó la llegada del pequeño y expresó el profundo significado que tiene en su vida. La publicación estuvo acompañada por imágenes familiares junto a Ornella y Victorio, con recuerdos de distintos momentos compartidos durante este primer año.

“Hace un año llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre. Ser tu papá es la felicidad más grande que existe, y cada día le agradezco a la vida y a vos, Orne, por este regalo inmenso. Los amo con todo mi corazón”, manifestó Torres.

La vida después de la adversidad

Victorio nació el 31 de julio de 2025 y, desde entonces, su crecimiento fue seguido por miles de personas a través de las redes sociales del gobernador, donde mostró diferentes etapas de la vida familiar.

La llegada del niño tuvo un significado especial para la pareja, que antes atravesó la pérdida de un embarazo. En aquella oportunidad, Torres compartió públicamente la emoción de convertirse nuevamente en padre y destacó el acompañamiento de su pareja durante ese proceso.

“Después del dolor de una pérdida, la vida nos dio una segunda oportunidad y nació Victorio. Gracias Ornella por hacerme el hombre más feliz del mundo, sos una guerrera, los amo”, escribió el mandatario el día del nacimiento.

El embarazo fue llevado con extrema cautela. Ornella Costa, quien convive con trombofilia, debió realizar un tratamiento diario durante la gestación, motivo por el cual ambos decidieron mantener la noticia en reserva hasta superar el período de mayor riesgo.

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