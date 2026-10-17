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Existe un puente geográfico, humano y político innegable que conecta las entrañas de la Cuenca Carbonífera santacruceña con los espacios de máxima decisión en Chubut.

Dos mujeres nacidas en Río Turbio han logrado trascender sus raíces patagónicas para posicionarse con peso propio, autoridad y liderazgo en la escena política, institucional y productiva chubutense, marcando un hito indiscutid. La articulación social hasta la conducción de de la emrpesa estatal energética de aquella provincia hoy son conducidas por dos santacruceñas, un hito que se lleva adelante por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

“Nacho” Torres, su compañera Ornella Costa y su hijo Victorio.

Acción social

En el ámbito socioinstitucional y de la acción comunitaria, la abogada y licenciada en Relaciones Internacionales —graduada con diploma de honor en la UCA y con posgrado en la Universidad de Nueva York— se ha consolidado como una figura de referencia e influencia en la provincia. Compañera de vida del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a quien conoció en su etapa de estudios universitarios en Buenos Aires y con quien lleva más de diez años en pareja, conforma su familia junto a su pequeño hijo Victorio.

Desde la presidencia ad honorem de la Fundación Banco del Chubut, Costa encabeza la coordinación de programas sociales, educativos y de integración territorial orientados a atender a las comunidades más vulnerables de la provincia, aportando una sólida formación técnica y un compromiso activo con el desarrollo socioinstitucional de Chubut.

La santacruceña recibió un fuerte apoyo al ser designada al frente de la energética estatal. FOTO: GOBIERNO DE CHUBUT

Petrominera

A este escenario de alto protagonismo se suma la reciente e histórica asunción de Irene Carrizo al frente de Petrominera Chubut S.E., designada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y aprobada por amplia mayoría en la Legislatura provincial.

Nacida en Río Turbio entre familias que conocen el sacrificio del trabajo y con una sólida trayectoria en derecho laboral y gestión pública —donde fue síndica de la compañía, directora en la Secretaría de Trabajo de Chubut, funcionaria en Pico Truncado y asesora en el Senado de la Nación—, Carrizo rompió un histórico techo de cristal al convertirse en la primera mujer en presidir la petrolera estatal desde su creación en 1989.

En un acto en la sede de Comodoro Rivadavia, la flamante presidenta juró ante el mandatario provincial y contó con el respaldo unánime de ministros como Federico Ponce, legisladores, intendentes, el cuerpo de directores de la empresa y los máximos referentes sindicales del sector, entre ellos el diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, y el titular de los Petroleros Jerárquicos, José Lludgar.

Con el orgullo de representar a las mujeres en una industria históricamente dominada por hombres, Carrizo expresó emocionada que “las mujeres no ocupamos un espacio testimonial, ya no más”, remarcando que pondrá su experiencia al servicio del desarrollo local y de la defensa de cada puesto de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Asimismo, fijó como eje clave potenciar el rol social de la red PetroChubut para garantizar combustible y gas envasado en los pueblos más aislados del interior provincial, asegurando que las escuelas abriguen y los hospitales funcionen en el invierno. Con trayectorias complementarias y orígenes compartidos en la Cuenca Austral, tanto Ornella Costa en la estrategia socioinstitucional como Irene Carrizo en la conducción energética demuestran la capacidad de gestión y el peso político en ascenso de las mujeres de Río Turbio en el destino de Chubut.